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‘अजीत अगरकर पछता रहे होंगे, रोहित शर्मा ने उन्हें करारा जवाब दे दिया’, पूर्व क्रिकेटर का तीखा बयान

रोहित शर्मा की शानदार फॉर्म के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोपन रमेश ने अजित अगरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रोहित के हालिया प्रदर्शन को देखकर अगरकर को अपने रुख पर पछतावा हो सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: October 2, 2026 11:50:42 PM IST

अजीत अगरकर पर पूर्व क्रिकेटर का तंज.
अजीत अगरकर पर पूर्व क्रिकेटर का तंज.


पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोपन रमेश ने रोहित शर्मा की शानदार वापसी के बीच बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है. रमेश का मानना है कि रोहित के हालिया प्रदर्शन को देखने के बाद अगरकर को अपने रुख पर पछतावा हो सकता है. इंग्लैंड दौरे के दौरान ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अगरकर नहीं चाहते थे कि रोहित टीम के साथ आगे जारी रहें और इंग्लैंड सीरीज को उनका आखिरी मौका माना जा रहा था. हालांकि, बीसीसीआई ने इन खबरों को खारिज किया था.

रोहित शर्मा ने मैदान पर अपने बल्ले से इन सभी बातों का जवाब दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शानदार 138 रन की पारी खेली थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भी रोहित ने शतक जड़ दिया. लगातार बड़ी पारियों के साथ रोहित ने अपनी फिटनेस और फॉर्म को लेकर भी मजबूत संदेश दिया है. ऐसे में 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले उनकी टीम में जगह को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है.

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अजित अगरकर पर सदागोपन रमेश का बड़ा बयान
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सदागोपन रमेश ने अजित अगरकर के कथित रुख का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित अगरकर पूरी तरह इस बात पर अड़े हुए थे कि रोहित को अगले साल वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट भी आगे नहीं बढ़ाया गया. लेकिन रोहित लगातार साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. उन्होंने 50 ओवर फील्डिंग की और फिर लंबे समय तक बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया. अब अगरकर को रोहित की टीम में जगह को लेकर अपने रुख पर पछतावा हो रहा होगा.”

रोहित-विराट की जोड़ी पर भी बोले रमेश
रमेश ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मैदान पर दिख रही प्रतिस्पर्धा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दोनों अनुभवी बल्लेबाज एक-दूसरे के प्रदर्शन से प्रेरणा लेते नजर आ रहे हैं; “अब रोहित और विराट के बीच एक पैटर्न बन गया है. अगर एक शतक लगाता है तो दूसरा भी उसके बाद शतक लगा देता है. दोनों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा है और दोनों घायल बाघों की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऐसे सपाट विकेट पर इस तरह के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रोहित का शतक लगाना हैरानी की बात नहीं है. साफ है कि वह गुस्से और जुनून के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं.”

Tags: ajit agarkarrohit sharma
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