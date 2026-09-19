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गुड बाय अजीत अगरकर… इस दिन खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट! टीम इंडिया को मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर

Ajit Agarkar Wants to Step Down: अजीत अगरकर ने BCCI की सीनियर सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया है. उनका कॉन्ट्रैक्ट 4 अक्टूबर को खत्म होगा और वह इसके बाद सेलेक्टर के तौर पर जारी नहीं रहना चाहते. इसकी जानकारी बीसीसीआई के एक अधिकारी ने दी.

By: Satyam Sengar | Published: September 19, 2026 1:01:10 AM IST

अजीत अगरकर छोड़ना चाहते हैं चीफ सेलेक्टर का पद.
अजीत अगरकर छोड़ना चाहते हैं चीफ सेलेक्टर का पद.


Ajit Agarkar Wants to Step Down: अजीत अगरकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर मेंस सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया है. उनका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और वह इसके बाद सेलेक्टर के तौर पर आगे काम नहीं करना चाहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अगरकर ने BCCI को अपने फैसले की जानकारी दे दी है. BCCI के एक पदाधिकारी ने कहा, “अगरकर ने एजीएम से ठीक पहले BCCI को बता दिया है कि वह 4 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सेलेक्टर के तौर पर जारी नहीं रहना चाहते.”

अजीत अगरकर को साल 2023 में भारतीय टीम का हेड सेलेक्टर बनाया गया था. अपने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उन्होंने टीम के चयन से जुड़े कई अहम फैसलों में भूमिका निभाई. अब अगरकर के हटने के बाद BCCI को सीनियर सेलेक्शन कमिटी के लिए नया चेयरमैन चुनना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल उन नामों में शामिल हैं, जिन्हें अगरकर के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है.

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अगरकर ने फरवरी में ही दे दिया था संकेत
रिपोर्ट के मुताबिक, अगरकर ने इस साल फरवरी में ही BCCI के सीनियर अधिकारियों के साथ अपने भविष्य को लेकर चर्चा की थी. उन्होंने उस समय बोर्ड के अधिकारियों को अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऑप्शन तलाशने की जानकारी दी थी, BCCI के एक अधिकारी ने कहा, “अपने संवाद में अगरकर ने फरवरी में बोर्ड के साथ हुई पिछली बातचीत का जिक्र किया है, जब उन्होंने शीर्ष निर्णय लेने वालों को मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ऑप्शन तलाशने के लिए कहा था.”

BCCI पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
अगरकर के फैसले की जानकारी सामने आने से कुछ घंटे पहले पीटीआई ने बताया था कि BCCI की सदस्य इकाइयों ने सेलेक्शन कमिटी से जुड़े मामलों पर फैसला लेने के लिए बोर्ड के पदाधिकारियों को अधिकृत किया है. एक सीनियर BCCI अधिकारी ने कहा, “सेलेक्शन कमिटी से जुड़े मामलों पर फैसले लेने के लिए पदाधिकारियों को जानकारी दी गई है.” अब बोर्ड को सीनियर सेलेक्शन कमिटी के नए चेयरमैन के अलावा जूनियर सेलेक्शन कमिटी के सभी पांच पद भी भरने हैं.

Tags: ajit agarkar
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