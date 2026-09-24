अजीत अगरकर ने छोड़ी नौकरी, अब कौन संभालेगा चीफ सिलेक्टर की कुर्सी, BCCI ने बताया कब होगा फैसला?

BCCI New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल अगले महीने 4 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है. अजीत अगरकर बोर्ड के साथ चल रहे मतभेद के चलते एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं. ऐसे में BCCI के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अजीत अगरकर के जाने के बाद नया चीफ सिलेक्टर किसे बनाया जाए? बोर्ड को सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए नए दिग्गज की तलाश है.

इस बीच BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास काफी समय है. इस पद को लेकर कोई भी फैसला बाद में ही लिया जाएगा. अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, जिसे वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में बोर्ड को 18 सितंबर को ही जानकारी दे दी थी.

सैकिया ने नए चीफ सिलेक्टर को लेकर क्या कहा?

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड अभी अजीत अगरकर के रिप्लेसमेंट का एलान करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगी. उनके जाने के बाद भी नए चीफ सिलेक्टर पर फैसला लिया जाएगा. सैकिया ने PTI से बात करते हुए कहा, ‘जहां तक अजीत अगरकर की बात है, तो उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और 4 तारीख तक हमारे पास काफी समय है. हम 4 अक्टूबर के बाद खाली होने वाली जगह को लेकर फैसला लेंगे. 4 तारीख तक हमारे पास काफी समय है. जब BCCI फैसला ले लेगा, तो इसकी जानकारी सभी को दे दी जाएगी.

कौन संभालेगा चीफ सिलेक्टर की कुर्सी?

अजीत अगरकर को जुलाई 2023 में भारतीय टीम का चीफ सिलेक्टर बनाया गया था. उनके कार्यकाल में भारत ने साल 2024 और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीता और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया. हालांकि इस दौरान अजीत अगरकर अपने कई फैसलों के लेकर भी विवाद में रहे. अब BCCI को नए चीफ सिलेक्टर की तलाश है, जो विश्व कप 2027 को देखते हुए एक मजबूत टीम का सिलेक्शन कर सके. ऐसे में भारतीय टीम के लिए नए चीफ सिलेक्टर का फैसला काफी अहम होने वाला है. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि नया चीफ सिलेक्टर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के लिए क्या रुख अपनाता है.

भारतीय टीम का अगला मैच कब?

भारतीय टीम अभी एशियन गेम्स 2026 में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जापान गई है. एशियन गेम्स में भारत का पहला मैच 28 सितंबर को होने वाला है. इससे पहले भारत की वनडे टीम 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे.