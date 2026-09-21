सिर्फ रोहित शर्मा को लेकर अजीत अगरकर की लड़ाई नहीं… 2023 में हो चुका BCCI से बवाल, बुमराह को नहीं देना चाहते थे कमान

BCCI vs Ajit Agarkar: टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के जाने की खबरों के बीच भारतीय क्रिकेट से जुड़ी कई पुरानी बातें सामने आ रही हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगरकर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच मतभेद हाल के नहीं हैं. बताया जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर बनने के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच कई मामलों को लेकर अलग राय सामने आने लगी थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित शर्मा से जुड़ा मामला अगरकर और BCCI के बीच मतभेद का पहला बड़ा मामला नहीं था.

रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अगरकर के चीफ सेलेक्टर बनने के बाद उनकी दूसरी मीटिंग में ही ऐसा एक मामला सामने आया था. उस समय भारत को अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज खेलनी थी. यह सीरीज एशिया कप से पहले होनी थी, जबकि एशियन गेम्स इसके बाद खेले जाने थे. अगरकर चाहते थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को आयरलैंड सीरीज में टीम की कप्तानी दी जाए. इससे ऋतुराज को आगे के लिए कप्तानी का अच्छा अनुभव भी मिल सकता था.

बुमराह की कप्तानी को लेकर BCCI का फैसला

रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन BCCI की पसंद जसप्रीत बुमराह थे. बुमराह लंबे समय तक चोट के कारण क्रिकेट से बाहर रहने के बाद इसी सीरीज से वापसी कर रहे थे. अगरकर चाहते थे कि बुमराह पर कप्तानी का ज्यादा दबाव न आए और ऋतुराज को कप्तानी दी जाए. हालांकि, बोर्ड ने बुमराह को कप्तान बनाने का फैसला किया. रिपोर्ट में कहा गया कि बुमराह खुद कप्तानी करने के लिए तैयार थे और उनकी इच्छा को बोर्ड ने अहम माना. बाद में भारत ने यह सीरीज 2-0 से जीती.

रोहित शर्मा का मामला क्यों बना बड़ा मुद्दा?

इस पुराने मामले से अगरकर के काम करने का तरीका भी सामने आता है. कई सूत्रों के मुताबिक, अगरकर अपने फैसलों पर भरोसा करते थे और बाहरी दबाव से बचने की कोशिश करते थे. लेकिन हर मामले में BCCI और सेलेक्टर्स की सोच एक जैसी नहीं थी. रोहित शर्मा से जुड़े मामले को इससे अलग बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगरकर BCCI की तरफ से रोहित को सार्वजनिक समर्थन दिए जाने से खुश नहीं थे. इससे रोहित को टीम से बाहर करने के फैसले को लेकर स्थिति और पेचीदा हो गई.