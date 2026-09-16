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Chief Selector: अजीत अगरकर की छुट्टी! अब कौन संभालेगा चीफ सिलेक्टर की कुर्सी? रेस में 5 नाम आगे

Team India Chief Selector: भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की नौकरी जाने वाली है. BCCI उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का मूड में नहीं है, जो कि इसी महीने खत्म हो रहा है. ऐसे में सवाल है कि अगर उनकी छुट्टी होती है, तो फिर टीम इंडिया का अगला चीफ सिलेक्टर कौन बनेगा?

By: Ankush Upadhayay | Published: September 16, 2026 4:03:58 PM IST

अजीत अगरकर की गई नौकरी, तो कौन संभालेगा चीफ सिलेक्टर की कुर्सी?
अजीत अगरकर की गई नौकरी, तो कौन संभालेगा चीफ सिलेक्टर की कुर्सी?


Team India Chief Selector: वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए बुधवार (16 सितंबर) को टीम इंडिया का एलान होने वाला है. यह टीम चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुनी जाएगी. बताया जा रहा है कि यह आखिरी बार होगा कि जब अजीत अगरकर भारतीय टीम का एलान करेंगे. इसके बाद वो टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर नहीं रहेंगे. अजीत अगरकर का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, BCCI अगरकर के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाएगी. ऐसे में अगर अजीत अगरकर की छुट्टी होती है, तो फिर चीफ सिलेक्टर की कमान कौन संभालेगा. इस कुर्सी की रेस में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं.

VVS लक्ष्मण

चीफ सिलेक्टर की कुर्सी की रेस में वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे आगे है. वह अभी BCCI के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं. उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना का भी अच्छा-खासा अनुभव है. वीवीएस लक्ष्मण ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है. ऐसे में उन्हें नया चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है. हाल ही में लक्ष्मण को एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम का हेड कोच भी बनाया गया है.

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प्रज्ञान ओझा

इस लिस्ट में दूसरा नाम पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का है. प्रज्ञान ओझा मौजूदा समय में सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं. अगर BCCI ने अजीत अगरकर को पद से हटाया, तो उनकी जगह प्रज्ञान ओझा को अगला चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है. प्रज्ञान ओझा को पिछले ही साल सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था. वो खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर काफी एक्टिव भी दिखाई देते हैं. ऐसे में BCCI उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप सकती है.

जहीर खान

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम भी इस रेस में शामिल है. जहीर खान को भारतीय टीम के नए चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी मिल सकती है. जहीर खान ने कई सालों तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. इसके अलावा IPL में कई फ्रेंचाइजियों के साथ मिलकर काम किया है. ऐसे में उनके पास खिलाड़ियों की पहचान करने का अनुभव और खेल की तकनीकी समझ है.

युवराज सिंह

भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. युवराज सिंह ने लंबे समय तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. उन्होंने भारत को 2011 का वनडे विश्व कप और 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि अभी तक युवराज सिंह ने ऑफिशियल तरीके से प्रशासनिक या कोचिंग सेटअप में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली है, लेकिन फिर भी वे इस रेस में बने हुए हैं.

वीरेंद्र सहवाग

भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी टीम इंडिया का नया चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है. उनके पास तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का लंबा अनुभव है. इतना ही नहीं, वो टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं, जो करीब से खिलाड़ियों और टीम की जरूरतों को समझते हैं. ऐसे में वह इस पद को अच्छे से संभाल सकते हैं. हालांकि उनका नाम इस रेस में काफी पीछे बताया जा रहा है.

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