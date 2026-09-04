अजीत अगरकर का गेम ओवर? रिव्यू मीटिंग में नहीं हुए शामिल, अब दूसरा सेलेक्टर आएगा! BCCI रिव्यू मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

Ajit Agarkar Absence From Meeting: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट में एक और मुद्दा चर्चा में है. बीसीसीआई की 3 सितंबर को मुंबई में हुई अहम रिव्यू मीटिंग में हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद नहीं थे. अजीत अगरकर की गैरमौजूदगी ऐसे समय में हुई है, जब उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. उनका मौजूदा कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है और अभी तक बीसीसीआई ने यह साफ नहीं किया है कि उन्हें आगे भी हेड सेलेक्टर की जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं.

अजीत अगरकर ने जुलाई 2023 में सेलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष का पद संभाला था और इस दौरान कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं. बैठक में मुख्य कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे बड़े अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद थे. ऐसे में अजीत अगरकर का बैठक में शामिल नहीं होना चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उनकी गैरमौजूदगी की वजह स्पष्ट कर दी.