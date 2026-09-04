Home > खेल > अजीत अगरकर का गेम ओवर? रिव्यू मीटिंग में नहीं हुए शामिल, अब दूसरा सेलेक्टर आएगा! BCCI रिव्यू मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

अजीत अगरकर का गेम ओवर? रिव्यू मीटिंग में नहीं हुए शामिल, अब दूसरा सेलेक्टर आएगा! BCCI रिव्यू मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

Ajit Agarkar Absence From Meeting: अजीत अगरकर BCCI की रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उनका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में खत्म होने वाला है और अभी इसके विस्तार पर कोई फैसला नहीं हुआ है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत अगरकर की जगह अब खतरे में हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 4, 2026 11:11:25 AM IST

क्या अजीत अगरकर की जगह खतरे में है?
क्या अजीत अगरकर की जगह खतरे में है?


Ajit Agarkar Absence From Meeting: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट में एक और मुद्दा चर्चा में है. बीसीसीआई की 3 सितंबर को मुंबई में हुई अहम रिव्यू मीटिंग में हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद नहीं थे. अजीत अगरकर की गैरमौजूदगी ऐसे समय में हुई है, जब उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. उनका मौजूदा कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है और अभी तक बीसीसीआई ने यह साफ नहीं किया है कि उन्हें आगे भी हेड सेलेक्टर की जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं.
अजीत अगरकर ने जुलाई 2023 में सेलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष का पद संभाला था और इस दौरान कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं. बैठक में मुख्य कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे बड़े अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद थे. ऐसे में अजीत अगरकर का बैठक में शामिल नहीं होना चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उनकी गैरमौजूदगी की वजह स्पष्ट कर दी.
देवजीत सैकिया ने क्या कहा?
देवजीत सैकिया ने बताया कि बैठक बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी और उस समय अजीत अगरकर मुंबई से बाहर थे. वह ऐसी जगह पर थे, जहां अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ऑनलाइन बैठक में शामिल नहीं हो सके. सैकिया ने यह भी साफ किया कि बैठक में अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.” हालांकि, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत अगरकर की जगह अब खतरे में हैं.

2027 विश्व कप पर चर्चा
बीसीसीआई सचिव के मुताबिक, बैठक का मुख्य फोकस इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ भारत के खराब प्रदर्शन की रिव्यू करना था. इसके अलावा टीम की भविष्य की योजना और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. अजीत अगरकर के कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 टी20 विश्व कप के साथ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है. ऐसे में अब सभी की नजर बीसीसीआई के अगले फैसले पर है कि अगरकर सेलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष बने रहते हैं या उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है.

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Tags: ajit agarkar
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