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अजीत अगरकर की विदाई! अब कौन बनेगा BCCI सिलेक्शन कमेटी का बॉस? रेस में 2 नाम सबसे आगे

Ajit Agarkar Chief Selector: BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल इसी महीने खत्म होने जा रहा है. उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की काफी कम संभावना है. उनकी जगह पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा में से किसी एक को नया चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 17, 2026 3:49:15 PM IST

अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा भारतीय टीम का नया चीफ सिलेक्टर?
अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा भारतीय टीम का नया चीफ सिलेक्टर?


Ajit Agarkar Chief Selector: भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है. BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल इसी महीने खत्म होने जा रहा है. अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने बुधवार (16 सितंबर) को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता की, जो चीफ सिलेक्टर के तौर पर उनकी आखिरी मीटिंग मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि BCCI अजीत अगरकर के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने के मूड में नहीं है. इससे पहले दावा किया जा रहा था कि अगरकर के कार्यकाल को 2027 विश्व तक के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगरकर के जाने के बाद BCCI की सिलेक्शन कमेटी का चीफ कौन बनेगा. इसके लिए 2 नाए आगे आए हैं.

चीफ सिलेक्टर के लिए 2 नाम सबसे आगे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीत अगरकर की जगह पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा चीफ सिलेक्टर के पद के दावेदार हैं. प्रज्ञान ओझा पहले से ही BCCI की सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, जबकि पार्थिव पटेल इस कमेटी का हिस्सा नहीं हैं. ये दोनों ही खिलाड़ी भारत के लिए लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. पार्थिव पटेल भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जबकि प्रज्ञान ओझा पूर्व स्पिनर रह चुके हैं. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने IPL में 3-3 बार ट्रॉफी उठाई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि BCCI इन दोनों में से किसी एक को चीफ सिलेक्टर बनाएगी या फिर किसी दूसरे दिग्गज को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

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पार्थिव और प्रज्ञान का करियर

पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने 934 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में 736 और टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 36 रन दर्ज हैं. पार्थिव ने विकेटकीपर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 103 कैच पकड़े हैं, जबकि 19 स्टंपिंग भी की है.

वहीं, प्रज्ञान ओझा ने भारतीय टीम के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 113 विकेट लिए हैं, जबकि वनडे में 21 विकेट चटकाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 10 विकेट दर्ज हैं.

अजीत अगरकर का कार्यकाल

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को साल 2023 में BCCI की सिलेक्शन कमेटी का चीफ बनाया गया था. उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीता. इसके अलावा साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया. इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल तक का भी सफर तय किया. हालांकि ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई.

Tags: BCCI Chief Selector
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