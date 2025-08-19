Home > खेल > Ajit Agarkar on Shreyas Iyer: ‘न उनकी गलती है, न हमारी…’, श्रेयस अय्यर के सवाल पर बोले अजीत अगरकर, कहा- ‘उन्हें इंतजार करन होगा’

Shreyas Iyer Excluded From Asia Cup: भारत ने मंगलवार को अपनी एशिया कप टीम की घोषणा कर दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर के बाहर होने की खूब चर्चा हुई। यह बल्लेबाज़ दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद से भारतीय टी20I टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पिछले दो संस्करणों में शानदार फॉर्म में है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 19, 2025 16:22:00 IST

Shreyas Iyer Asia Cup: भारत ने मंगलवार को अपनी एशिया कप टीम की घोषणा कर दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर के बाहर होने की खूब चर्चा हुई। यह बल्लेबाज़ दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद से भारतीय टी20I टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पिछले दो संस्करणों में शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरी ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद पंजाब किंग्स में शामिल हुए, जिसे उन्होंने 2025 में फाइनल तक पहुँचाया।

‘अय्यर का टीम से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण’

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा, “श्रेयस अय्यर का टीम से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें न तो उनकी गलती है और न ही हमारी। उन्हें अपने मौके का इंतज़ार करना होगा।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास टी20 टीम में कुछ अच्छे विकल्प हैं…कभी-कभी टीम चुनना आसान नहीं होता, लेकिन सिरदर्द बन सकता है।” 15 खिलाड़ियों की मुख्य टीम के साथ, चयनकर्ताओं ने 5 खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के रूप में भी चुना था, लेकिन अय्यर का नाम उस सूची में भी नहीं था। हालांकि, अगरकर ने कहा कि यह आगामी टी20 विश्व कप 2026 के लिए अंतिम टीम नहीं है।

अय्यर ने आईपीएल में बनाए 600 से ज़्यादा रन

अय्यर ने 2025 में आईपीएल के किसी सीज़न में पहली बार 600 से ज़्यादा रन बनाए, और उनका 175.07 का स्ट्राइक रेट सभी बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ रहा। उन्होंने 39 छक्के भी लगाए और पंजाब उनकी कप्तानी में उपविजेता रहा। भारत के लिए 51 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, इस मुंबईकर ने 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए हैं।

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के लिए काल हैं ये 5 धाकड़ खिलाड़ी, भारत को दिलाएंगे एशिया कप का खिताब!

यशस्वी जायसवाल भी बाहर

एशिया कप टीम से बाहर रहने वाले एक अन्य खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल थे, लेकिन वह पाँच स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल थे। अगरकर ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जायसवाल को बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्हें इंतज़ार करना होगा।”

शुभमन गिल को उप-कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को भी 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टी20 टीम में शामिल किया गया।

Shubman Gill Voice Captain: यशस्वी को छोड़ गिल को क्यों मिली टीम में जगह? अजीत अगरकर ने बताई पीछे की वजह

