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दलीप ट्रॉफी फाइनल देखने पहुंचे अजीत अगरकर, अब किसकी लगेगी लॉटरी? इन प्लेयर्स पर चीफ सिलेक्टर की नजर

Duleep Trophy Final: 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के सामने धमाकेदार बल्लेबाजी की. सूर्यवंशी ने 37 गेंदों पर 44 रनों की आतिशी पारी खेली. इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया था.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 1:55:32 PM IST

दलीप ट्रॉफी का फाइनल देखने पहुंचे अजीत अगरकर.
दलीप ट्रॉफी का फाइनल देखने पहुंचे अजीत अगरकर.


Ajit Agarkar In Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत के कई स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी से लेकर ईशान किशन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा जैसे प्लेयर शामिल हैं. इस मुकाबले को देखने के लिए टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) खुद चेपॉक के मैदान पर पहुंचे हैं. यही वजह है कि अब ये मुकाबला सिर्फ खिताबी जंग नहीं है, बल्कि कई खिलाड़ियों के भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका बन गया है. माना जा रहा है कि अजीत अगरकर इस फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड में मौका दे सकते हैं.

इन खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा

इस फाइनल मैच में अजीत अगरकर की नजरें वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों पर है. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने पहले ही दिन अजीत अगरकर के सामने अपना जलवा दिखाया. ईस्ट जोन के उप-कप्तान वैभव ने सिर्फ 37 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का आया. उन्होंने अपनी तूफानी पारी से चीफ सिलेक्टर के सामने टेस्ट टीम में एंट्री के लिए दावेदारी पेश की. वहीं, सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन ने भी 72 रनों की शानदार पारी खेली.

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अगरकर की इन प्लेयर्स पर नजर

भारतीय टीम अगले साल जनवरी में घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम का जीतना बहुत जरूरी है. पिछले कुछ सालों से टीम इंडिया का घर पर प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. ऐसे में चीफ सिलेक्टर की नजर घरेलू क्रिकेटर्स पर भी है, जो घर पर भारतीय टीम को मैच जिता सकते हैं. ऐसे में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: भारत ने पाक को दिखाई औकात, फिर भी वहाब रियाज का नहीं टूटा घमंड, बोले- पाकिस्तान जीतेगी एशिया कप

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन पहले बल्लेबाजी कर रही है. ईस्ट जोन ने अभी तक 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 44 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, अभिमन्यु ईश्वरन 72 रन बनाकर रन आउट हो गए. फिलहाल शिखर मोहन 51 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर कप्तान ईशान किशन 14 बनाकर मौजूद हैं.

Tags: ajit agarkarDuleep Trophy
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