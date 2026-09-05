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गंभीर-अगरकर को अफगानिस्तान का खौफ! डर के मारे खड़ी की भारतीय धुरंधरों की फौज, पूर्व दिग्गज जमकर बरसे

IND vs AFG T20I Series: भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए फुल स्ट्रेंथ टीम चुनी है. इस पर पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर की जमकर आलोचना की है. उनका कहना है कि इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था, जबकि सीनियर खिलाड़ियों को चुना गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 5, 2026 12:39:20 AM IST

टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर.
टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर.


IND vs AFG T20I Series Srikkanth Statement: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम इंडिया पर एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं. अब पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिस श्रीकांत ने हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की फुल स्ट्रेंथ को मैदान पर उतारने की आलोचना की है. श्रीकांत का कहना है कि इस सीरीज में नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए था, जिससे उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता. उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देने की बजाय इस सीरीज के लिए भी वैसी ही टीम चुनी गई है, जो इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज खेली थी.

डर के मारे गंभीर-अगरकर ने लिया फैसला?

पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि सिलेक्टर्स ने डर की वजह से भारत की मजबूत टीम चुनी है. श्रीकांत ने कहा कि आयरलैंड और इंग्लैंड में हारने के बाद सिलेक्टर्स न कोई रिस्क न लेने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स पूरी मजबूती के साथ टीम को मैदान पर उतारना चाहते हैं, जबकि ये एक गलती है. श्रीकांत का कहना है कि अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय सिलेक्टर्स ने डर की वजह से फुल स्ट्रेंथ टीम चुन ली. बता दें कि भारतीय टीम को जून में आयरलैंड दौरे पर टी20 सीरीज में 0-2 से करारी हार मिली थी. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी 0-4 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी.

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श्रीकांत ने उठाया बड़ा सवाल

क्रिस श्रीकांत का कहना है कि आयरलैंड और इंग्लैंड में हार के बाद सिलेक्टर्स ने हड़बड़ी में ऐसी टीम चुनी है. उन्होंने सवाल किया कि जब जिम्बाब्वे दौरे पर रेगुलर टीम के बाहर के खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, तो फिर इतनी जल्दी सीनियर खिलाड़ियों की वापसी क्यों कराई गई. उन्होंने आगे कहा कि यह टीम लगभग वैसी ही है, जो इंग्लैंड के खिलाफ चुनी गई थी.

खिलाड़ियों के फिटनेस पर भी उठाए सवाल

पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए हैं. श्रीकांत का कहना है कि खिलाड़ियों को सिर्फ बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस टेस्ट पास करने से टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. खिलाड़ियों को प्रोफेशनल मैचों में अपनी फिटनेस साबित करनी चाहिए. उन्होंने ने कहा कि जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वाशिंग्टन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच खेलकर अपनी फिटनेस साबित नहीं की है. श्रीकांत ने सुझाव देते हुए कहा कि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों का मैच फिटनेस जरूर होना चाहिए. उन्होंने हर्षित राणा का उदाहरण दिया, जो इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ गए थे और चोटिल हो गए थे.

भारत-अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर के 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह*, हर्षित राणा*.

Tags: ajit agarkarGautam GambhirIND vs AFG
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