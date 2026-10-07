Inside Story: अगरकर OUT, भुवनेश्वर IN! पूर्व सिलेक्टर रोकी थी भुवी की वापसी, BCCI से विदाई के बाद बदला खेल

Bhuvneshwar Kumar Comeback Inside Story: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है. भुवी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए मौका दिया गया है. यह सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. भुवनेश्वर कुमार की वापसी सभी क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज रही, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी. भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके चलते ही उन्हें फिर से टीम इंडिया में मौका दिया गया है. हालांकि अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ कि आखिर क्यों उनकी वापसी में देरी हुई? रिपोर्ट में पता चला कि पूर्व चीफ सिलेक्टर भुवी की वापसी के बीच में रोड़ा बनकर खड़े थे.

अजीत अगरकर ने रोकी थी वापसी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीत अगरकर ने भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी का रास्ता रोका हुआ था. अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी का मानना था कि टीम इंडिया को पुराने खिलाड़ियों की जगह नए और युवा गेंदबाजों पर भरोसा जताना चाहिए. अगरकर की सोच थी कि भविष्य की टीम तैयार करने के लिए युवा तेज गेंदबाजों को ही लगातार मौके दिए जाने चाहिए. उसी सिलेक्शन कमेटी में शामिल पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने कई बार भुवनेश्वर कुमार की शानदार फॉर्म को देखते हुए उनकी वापसी की वकालत की थी. हालांकि चीफ सिलेक्टर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और भुवी वापसी के बीच अड़चन बने रहे.

अगरकर के जाते ही लौटे भुवनेश्वर कुमार

4 अक्टूबर 2026 को अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो गया. ऐसे में BCCI ने प्रज्ञान ओझा का अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया. प्रज्ञान ओझा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने भुवी के शानदार फॉर्म और उनके अनुभव को देखते हुए भरोसा जताया. भारतीय टीम की 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच को टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे. ऐसे में सिलेक्टर्स को ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत थी, जो शुरुआत में नई गेंद से विकेट निकाल सके और डेथ ओवर में रन रोक सके. भुवनेश्वर कुमार इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं, जो नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं. ऐसे में भुवी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में चुना गया.

भुवी का बेहतरीन फॉर्म

36 साल के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. IPL 2025 में भुवी ने 17 विकेट लिए थे, जबकि IPL 2026 में उन्होंने 28 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में भी भुवी ने शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में भुवी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए मौका दिया गया.