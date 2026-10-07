अगरकर के जाते ही भुवनेश्वर कुमार लौटे, अब इस खूंखार गेंदबाज की बारी! क्या वनडे टीम में मिलेगा मौका?

Bhuvneshwar Kumar Comeback: भारतीय स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की करीब 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है. भुवी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में चुना गया है. यह सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे. उन्होंने आखिरी बार नवंबर, 2022 में न्यूजीलैंड के ही खिलाफ अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था. अब उसी टीम के खिलाफ 4 साल बाद भुवी वापसी करने जा रहे हैं.

भुवी को भारतीय टीम में वापसी तब हुई, जब अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो गया. BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के जाने के बाद तुरंत बाद ही भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में दोबारा मौका मिल गया. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मोहम्मद शमी भी इस तरह से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं?

क्या मोहम्मद शमी भी करेंगे वापसी?

भुवनेश्वर कुमार ने घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने RCB के साथ 2 बार ट्रॉफी भी जीती. घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भुवनेश्वर कुमार को 4 साल बाद फिर से टीम में मौका दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी करीब डेढ़ साल से टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. इसके बाद से चोट और परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्शन कमिटी ने शमी के नाम पर विचार नहीं किया.

हालांकि, शमी का कहना था कि वो पूरी तरह फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा वो लगातार घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी खेली. इसके अलावा IPL में भी शानदार प्रदर्शन किया. ऐसे में माना जा रहा कि जिस तरह भुवनेश्वर कुमार ने घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करके टीम में वापसी की. उसी तरह मोहम्मद शमी भी टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं.

शमी को वनडे टीम में मिलेगा मौका?

न्यूजीलैंड दौरे के लिए BCCI ने भारत की वनडे टीम का एलान नहीं किया है. वनडे टीम के स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हो गए हैं. ऐसे में उम्मीद है कि शमी की भारतीय वनडे टीम में वापसी हो सकती है. अंतरिम चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद शमी को एक और मौका देने पर विचार कर सकती है.

दरअसल, टीम मैनेजमेंट विश्व कप 2027 के लिए अलग-अलग कॉम्बिनेशन पर विचार कर रही है. ऐसे में शमी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल किया जा सकता है. इस दौरे पर भारत को 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके बाद टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट सीरीज के चलते वनडे टीम के कुछ खिलाड़ियों को कुछ मैचों में आराम दिया जाएगा. ऐसे में मोहम्मद शमी की वापसी का रास्ता बन सकता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा या नहीं?