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अजीत अगरकर की नौकरी बचेगी या जाएगी? BCCI जल्द लेगा फैसला, चीफ सेलेक्टर साहब के पास 48 घंटे

Ajit Agarkar Contract Extension: अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बीसीसीआई अगले 48 घंटे में अहम बातचीत कर सकता है. पिछले दो महीनों से बोर्ड और सेलेक्शन कमिटी के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं. अगरकर का मौजूदा कार्यकाल इसी महीने खत्म होना है.

By: Satyam Sengar | Published: September 14, 2026 1:09:46 AM IST

अजीत अगरकर की नौकरी बचेगी या जाएगी?
अजीत अगरकर की नौकरी बचेगी या जाएगी?


Ajit Agarkar Contract Extension: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई (BCCI) और मेंस सेलेक्शन कमिटी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरों के बीच हेड सेलेक्टर्स अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अगले 48 घंटे में अगरकर के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत करेगा. यह बैठक भारतीय क्रिकेट के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि टीम की नजर 2027 वनडे विश्व कप पर है.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले करीब दो महीने से बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों और सेलेक्शन समिति के बीच मतभेद चल रहे हैं. इसे दोनों पक्षों के बीच ‘कोल्ड वॉर’ तक बताया गया है. हालांकि, बोर्ड अब इन मतभेदों को खत्म करने की कोशिश में है. अगरकर और बीसीसीआई अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक में आगे की रणनीति और उनके कार्यकाल को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है. बोर्ड को उम्मीद है कि दोनों पक्ष किसी समाधान तक पहुंच जाएंगे.

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अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने होगा खत्म
अजीत अगरकर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने खत्म होने वाला है. हालांकि, BCCI के पास इसे आगे बढ़ाने का विकल्प मौजूद है. अगर अगरकर आगे काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो बोर्ड को 2027 वनडे विश्व कप से ठीक एक साल पहले नया हेड सेलेक्टर्स नियुक्त करना पड़ेगा. दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला यह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए बड़ा लक्ष्य है. ऐसे में सेलेक्शन समिति में बदलाव टीम की तैयारियों को प्रभावित कर सकता है.

रोहित शर्मा विवाद से बढ़ा था मतभेद?
बीसीसीआई और सेलेक्शन कमिटी के बीच मतभेद की असली वजह रिपोर्ट में साफ नहीं बताई गई है. हालांकि, यह मामला इंग्लैंड दौरे के दौरान रोहित शर्मा से जुड़े विवाद के बाद चर्चा में आया था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित को बताया गया कि वह 2027 विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. इसके बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल उठे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बाद में इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि रोहित टीम मैनेजमेंट की योजनाओं में बने हुए हैं.

Tags: ajit agarkarbcci
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