रोहित से पंगा लेकर फंस गए अगरकर? चीफ सिलेक्टर की कुर्सी बचेगा या नहीं, जल्दी हो जाएगा फैसला

Ajit Agarkar Tenure Extension: भारत बनाम श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम की चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अधिकारी चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से मुलाकात करेंगे. इस दौरान उनके कार्यकाल में एक साल के एक्सटेंश पर चर्चा होने की संभावना है. अजीत अगरकर अगले महीने सितंबर में तीन साल पूरे कर लेंगे. हालांकि नियमों के अनुसार, अजीत अगरकर को एक साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है.

क्या अजीत अगरकर की होगी छुट्टी?

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के श्रीलंका दौरे के बाद होने वाली बैठक में सिलेक्शन कमेटी के भविष्य को लेकर फैसला लिया जा सकता है. हालांकि बीसीसीआई के सामने बड़ा सवाल है कि अगर अगर अजीत अगरकर को हटाया जाता है, तो उनकी जगह नया चीफ सिलेक्टर किसे बनाया जाए. फिलहाल बीसीसीआई के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत अगरकर को वनडे विश्व कप तक का एक्सटेंशन दे दिया जाए.

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने अभी तक कई बड़े फैसले लिए हैं. पिछले साल सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाया था. अजीत अगरकर के कार्यकाल में भारत ने साल 2024 और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीता. साथ ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी हासिल किया. ऐसे में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाए जाने की ज्यादा संभावना है. हालांकि इसका फैसला अगरकर से मुलाकात के बाद ही लिया जाएगा.

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रोहित शर्मा विवाद से जुड़ा है मामला

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई चाहता है कि सिलेक्टर्स अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप से पहले हर सीरीज के आधार पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के भविष्य का आकलन करें. हालांकि सिलेक्टर्स बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया की बातों से नाराज हैं. दरअसल, टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे के दौरान रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को बता दिया गया कि ये उनकी आखिरी सीरीज है. हालांकि बाद में सैकिया ने कहा कि रोहित शर्मा जब तक टीम में हैं, तब तक वे खेलते रहेंगे. इसको लेकर बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं.

रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया जवाब

रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा भी सिलेक्टर्स के फैसले नाखुश थे. उन्होंने बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से बात की थी. इसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स वनडे में बल्ले भी भी जवाब दिया. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में शानदार 138 रनों की पारी खेली थी.