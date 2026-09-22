चीफ सेलेक्टर की कुर्सी छोड़ने के बाद क्या करेंगे अजीत अगरकर? इन 3 जगहों पर बन सकती है बात

Ajit Agarkar Career Opportunities: पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर ने भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद 2023 में सेलेक्शन की जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद से वह लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सेलेक्शन से जुड़े बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं. उनके कार्यकाल में कई युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका मिला और अलग-अलग फॉर्मेट के लिए टीम तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही. लेकिन अब खबरें हैं कि अजीत अगरकर अब चीफ सेलेक्टर का पद छोड़ते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पद से इस्तीफा देने के बाद उनके करियर में आगे क्या क्या मौके होंगे.

अगरकर के लिए कमेंट्री एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है. वह पहले भी क्रिकेट मैचों में कमेंट्री कर चुके हैं और खेल को काफी करीब से समझते हैं. टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूर्व खिलाड़ियों की राय को लोग काफी पसंद करते हैं. अगरकर मैच के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, टीम की तैयारी और मुकाबले की रणनीति पर अपनी बात रख सकते हैं. उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव है, इसलिए क्रिकेट से जुड़ी बातें समझाने में उन्हें फायदा मिल सकता है.

आईपीएल में किसी टीम से जुड़ सकते हैं

इसके अलावा अगरकर किसी आईपीएल टीम के साथ भी काम कर सकते हैं. वह पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े रहे हैं और टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा भी रह चुके हैं. ऐसे में आगे चलकर किसी आईपीएल टीम में कोचिंग, खिलाड़ियों की पहचान या टीम बनाने से जुड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. सेलेक्टर के तौर पर खिलाड़ियों को परखने का उनका अनुभव इस तरह के काम में काफी फायदेमंद हो सकता है.

सलाहकार भी बनने का मौका

अगरकर चाहें तो क्रिकेट प्रशासन में भी आगे काम कर सकते हैं. चीफ सेलेक्टर रहते हुए उन्होंने टीम इंडिया के सेलेक्शन और खिलाड़ियों से जुड़े फैसलों को काफी करीब से देखा है. आगे वह किसी टीम के सलाहकार, सेलेक्शन से जुड़े अधिकारी या क्रिकेट से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं. यानी अगरकर अगर बीसीसीआई की सेलेक्शन समिति से बाहर होते हैं, तो भी क्रिकेट की दुनिया में उनके लिए कई रास्ते खुले रहेंगे.