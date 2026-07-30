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Ajinkya Rahane Retires: 38 कप्तानों में सबसे अनोखा रिकॉर्ड! कोहली-धोनी भी नहीं कर सके वो काम, जो रहाणे ने कर दिखाया

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास. 6 टेस्ट में कप्तानी और हार का आंकड़ा 'शून्य'. जानिए 36 रन के सदमे के बाद गाबा का घमंड तोड़ने वाले इस मौन योद्धा के वो अनोखे रिकॉर्ड्स, जो कोहली-धोनी भी नहीं बना सके.

By: Shivani Singh | Published: July 30, 2026 3:59:32 PM IST

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास. 6 टेस्ट में कप्तानी और हार का आंकड़ा 'शून्य'. जानिए 36 रन के सदमे के बाद गाबा का घमंड तोड़ने वाले इस मौन योद्धा के वो अनोखे रिकॉर्ड्स, जो कोहली-धोनी भी नहीं बना सके.
अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास. 6 टेस्ट में कप्तानी और हार का आंकड़ा 'शून्य'. जानिए 36 रन के सदमे के बाद गाबा का घमंड तोड़ने वाले इस मौन योद्धा के वो अनोखे रिकॉर्ड्स, जो कोहली-धोनी भी नहीं बना सके.


भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई महान कप्तान हुए, लेकिन अजिंक्य रहाणे का नाम उस सुनहरे पन्ने पर दर्ज है जहाँ हार का कोई वजूद ही नहीं. एडिलेड के ’36 रन के काले साए’ के बाद, जब टूटती उम्मीदों और चोटिल खिलाड़ियों के बीच कप्तानी का काँटों भरा ताज रहाणे के सिर सजा, तो उन्होंने न केवल टीम को संभाला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के घमंड को उसी की सरज़मीन पर चूर-चूर कर दिया. अपनी शांत, सौम्य स्वभाव और कभी न हार मानने वाले जज़्बे से इतिहास रचने वाले रहाणे सिर्फ एक कप्तान नहीं थे… वे संकट के उस दौर में भारतीय क्रिकेट की सबसे ढाल बनकर खड़े रहे मौन योद्धा थे.

अजिंक्य रहाणे जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, तो अपने पीछे कप्तानी का एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड छोड़ रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम खिलाड़ियों के नाम दर्ज है. रहाणे ने 6 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और कभी हार का मुंह नहीं देखा, 4 में जीत दर्ज की और 2 मैच ड्रॉ रहे.

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सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को विराम दिया. उन्होंने लिखा, ‘Cap 278 signing off. इतने सालों में आप सभी से जो प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए दिल से शुक्रिया. मैं हमेशा आप सभी का आभारी रहूंगा.’

टेस्ट कप्तानी का एक दुर्लभ रिकॉर्ड

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुल 38 खिलाड़ियों ने कप्तानी की बागडोर संभाली है, लेकिन उनमें से केवल चार ही ऐसे कप्तान रहे हैं जो

अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं हारे:

कप्तान टेस्ट मैच जीत ड्रॉ
अजिंक्य रहाणे 6 4 2
कृष्णमाचारी श्रीकांत 4 0 4
रवि शास्त्री 1 1 0
हेमू अधिकारी  1 0 1

इन चार कप्तानों में अजिंक्य रहाणे का नाम सबसे अलग और खास इसलिए बन जाता है, क्योंकि उन्होंने विदेशी सरज़मीन पर भारत को एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ में जीत दिलाई.

’36 पर ऑलआउट’ के बाद बदली पूरी कहानी

रहाणे की कप्तानी का सबसे यादगार और खूबसूरत अध्याय 2020-21 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में लिखा गया. एडिलेड टेस्ट में पूरी भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 36 रनों पर सिमट गई थी. इसके तुरंत बाद नियमित कप्तान विराट कोहली पैटरनिटी लीव पर भारत लौट आए, कई दिग्गज खिलाड़ी चोटिल हो गए और टीम का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था.

ऐसे मुश्किल वक्त में शांत स्वभाव वाले अजिंक्य रहाणे ने कमान संभाली. मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने 112 रनों की कप्तानी पारी खेली और भारत को एक शानदार जीत दिलाकर पूरी सीरीज़ का रुख ही मोड़ दिया.

युवा ब्रिगेड के साथ गाबा में रचा इतिहास

सीरीज़ जैसे-जैसे आगे बढ़ी, भारतीय टीम की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं. मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और हनुमा विहारी जैसे अनुभवी खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए. टीम को मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी. नटराजन जैसे बेहद कम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के भरोसे मैदान में उतरना पड़ा.

रहाणे के शांत और सुलझे हुए नेतृत्व तथा युवाओं पर उनके अटूट भरोसे का ही नतीजा था कि भारत ने ब्रिस्बेन (गाबा) में 328 रनों के लक्ष्य को हासिल कर 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इसी के साथ गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का 32 साल पुराना अजेय रिकॉर्ड टूट गया और भारत ने सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली.

वनडे कप्तानी में भी रहे अजेय

रहाणे का शानदार कप्तानी रिकॉर्ड सिर्फ टेस्ट तक ही सीमित नहीं रहा:

उन्होंने 3 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की और तीनों में ही जीत हासिल की. वनडे में बिना कोई मैच गंवाए कप्तानी खत्म करने वाले कप्तानों में उनका नाम गौतम गंभीर (6 मैच, 6 जीत) और अनिल कुंबले (1 मैच, 1 जीत) के साथ शामिल है. उन्होंने 2 टी20I मैचों में कप्तानी की, जिनमें से 1 में जीत और 1 में हार मिली. 

इसका मतलब यह है कि तीनों प्रारूपों को मिलाकर कप्तान के तौर पर खेले गए 11 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्हें सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा.

कप्तानी के साथ बल्ले से भी दी मजबूती

अजिंक्य रहाणे ने कप्तान के रूप में खेले 6 टेस्ट मैचों में 39.88 की औसत से 359 रन बनाए. मेलबर्न में उनके द्वारा खेली गई 112 रनों की पारी उनके पूरे करियर की सबसे खास पारियों में से एक मानी जाती है.

रहाणे का अंतरराष्ट्रीय करियर (आंकड़े)

  • टेस्ट मैच: 85 (4,900+ रन)
  • वनडे मैच: 90 (2,900+ रन)
  • टी20 मैच: 20 (375+ रन)
  • कुल रन: 8,400 से अधिक
  • अंतरराष्ट्रीय शतक: 15

अजिंक्य रहाणे ने कभी भी सुर्खियों में रहने या खुद को साबित करने का ढिंढोरा नहीं पीटा. मैदान के भीतर और बाहर, वे हमेशा अपनी सादगी, मर्यादा और टीम को एकजुट रखने की क्षमता के लिए जाने गए. एडिलेड में 36 रन पर ढेर होने के सदमे से टीम को उबारना और ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में घुटने टेकने पर मजबूर करना, भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान का सबसे अनमोल पन्ना रहेगा.

रहाणे का जाना सिर्फ आंकड़ों की विदाई नहीं है; यह एक ऐसे मौन योद्धा का संन्यास है, जिसकी कप्तानी की गाथा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा प्रेरणा देती रहेगी.

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