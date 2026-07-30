अजिंक्य रहाणे ने लिया संन्यास, अब कौन बनेगा KKR का कप्तान? शाहरुख की टीम के पास ये 3 ऑप्शन

Who Will Be KKR New Captain: भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार यानी 30 जुलाई को क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है. इसका मतलब है कि अब वह सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल क्रिकेट में भी नहीं खेलेंगे. इसका मतलब है कि अब वह आईपीएल में नहीं खेलेंगे, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) पिछले 2 सीजन से आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान संभाल रहे थे. आईपीएल 2026 में भी रहाणे ही केकेआर के कप्तान थे. अब उनके रिटायर होने के बाद केकेआर को नए कप्तान की तलाश है. अगले सीजन से पहले केकेआर किसी दूसरे खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाएगी, लेकिन उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं हैं. जानें कौन बन सकता है केकेआर का अगला कप्तान…

कौन बनेगा केकेआर का नया कप्तान?

अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की मौजूदा स्क्वाड को देखें, तो रहाणे के जाने के बाद कप्तानी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रिंकू सिंह हैं. केकेआर ने आईपीएल 2026 में रिंकू सिंह को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी थी. ऐसे में फ्रेंचाइजी रिंकू सिंह को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर सकती है. रिंकू सिंह को डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करने का भी अनुभव है, लेकिन उन्होंने कभी बड़े लेवल पर टीम की कमान नहीं संभाली. ऐसे में रिंकू के कप्तान बनने की कम संभावना है.

इसके अलावा केकेआर के पास दूसरा ऑप्शन सुनील नरेन का है. वेस्टइंडीज का ये दिग्गज स्पिनर लंबे समय से फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है. सुनील नरेन साल 2012, 2014 और 2024 में केकेआर के लिए आईपीएल जीत चुके हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी अनुभवी स्पिनर पर भरोसा जता सकती है.

हार्दिक पांड्या बनेंगे कप्तान?

केकेआर के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वह ट्रेड विंडो के जरिए किसी अनुभवी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करे. मौजूदा समय में हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को लेकर खूब चर्चा चल रही है. ऐसे में केकेआर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को ट्रेड डील के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहेगी, जो कप्तान की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं. हार्दिक पांड्या ने साल 2022 में गुजरात टाइटंस को आईपीएल जिताया था. इसके अलावा वह पिछले 3 साल से मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं. ऐसे में वह केकेआर के लिए कप्तान के तौर पर सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं. हालांकि ऐसा तभी होगा, जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से जाना चाहें और फ्रेंचाइजी उन्हें किसी के साथ ट्रेड करे.