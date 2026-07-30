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Ajinkya-Radhika Love Story: बहन की दोस्त से हुआ प्यार, धीरे-धीरे चढ़ा परवान; फिल्मी है अजिंक्य और राधिका की लव स्टोरी

Ajinkya-Radhika Love Story: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से सन्यांस ले लिया है. इसके अलावा, उन्होंने आईपीएल को भी अलविदा कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 30, 2026 1:10:17 PM IST

अजिंक्य रहाणे की लव स्टोरी
अजिंक्य रहाणे की लव स्टोरी


Ajinkya-Radhika Love Story: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से सन्यांस ले लिया है. इसके अलावा, उन्होंने आईपीएल से भी सन्यांस ले लिया है. ऐसे में आइए उनके लव स्टोरी के बारे में जानते हैं. जिनकी स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंजिक्य और राधिका एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे और अक्सर उनका आमना-सामना होता रहता था. राधिका अजिंक्य की बहन की सबसे अच्छी दोस्त थीं और वे वे कॉलेज में भी साथ पढ़ते थे.

इसलिए, 2007 के आसपास कॉलेज के दिनों में उनका दोस्त बन जाना स्वाभाविक था. उनके परिवार भी एक-दूसरे को जानते थे, इसलिए जब उनके बीच प्यार पनपा तो किसी को हैरानी नहीं हुई. असल में उनके परिवारों ने भी खुशी-खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी.

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गलियों में पनपा प्यार

राधिका के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि वो विनायक गणेश वाजे कॉलेज में इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई कर रही थीं, अजिंक्य के करियर की बढ़ती जरूरतों के बीच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनीं. यह प्यार धीरे-धीरे परवान चढ़ा. कोई ऐप नहीं, बस मुलुंड की चहल-पहल वाली गलियों में एक सच्चा और गहरा जुड़ाव.

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लगातार सहारा बनी रहीं राधिका

अजिंक्य घरेलू क्रिकेट में अपना करियर बना रहे थे, जबकि राधिका लगातार उनका सहारा बनी रहीं और 26 सितंबर, 2014 को इस जोड़े ने मुंबई में पारंपरिक मराठी रीति-रिवाजों से शादी करके अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया. खबरों के मुताबिक, उनकी शादी में क्रिकेट के सितारों समेत 1,500 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे. लेकिन मजेदार बात यह थी कि अजिंक्य टी-शर्ट और जींस पहनकर पहुंच गए. ऐसा देखने के बाद राधिका को गुस्सा आया और वह तुरंत शेरवानी पहनने के लिए भाग गए.

हमेशा अजिंक्य का दिया साथ

इंस्टाग्राम पर 3,59,000 फॉलोअर्स वाली राधिका अपने सहज स्टाइल और परिवार की खुशियों वाली प्यारी पोस्ट्स से ग्रेस और सादगी दिखाती हैं. इंटीरियर डिजाइन में ग्रेजुएट राधिका, अंजिक्य रहाणे की जिंदगी का सहारा हैं. रहाणे उन्हें अपना सबसे बड़ा सपोर्टर कहते हैं. उनके अच्छे समय (जैसे 2020-21 में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में शानदार प्रदर्शन और विदेशों में टेस्ट मैचों में 40 से ज्यादा का औसत) में भी वह उन्हें जमीन से जोड़े रखती हैं. साथ ही फैन्स को भी इस कपल का सादगी भरा अंदाज और सच्चा साथ बहुत पसंद आता है.

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Tags: ajinkya rahane
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