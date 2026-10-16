अजिंक्य रहाणे ने चुने टी20 के 5 बेस्ट बल्लेबाज, विराट कोहली का नहीं लिया नाम…

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने टी20 क्रिकेट के अपने पसंदीदा पांच बल्लेबाजों के नाम बताए हैं. उनकी इस लिस्ट में विराट कोहली को जगह नहीं मिली है. इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ अभिषेक शर्मा ही अपनी जगह बना पाए हैं. रहाणे की इस पसंद ने क्रिकेट फैंस का ध्यान खींचा है. उनकी लिस्ट में भारत के अलावा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है.

रहाणे ने भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपनी पसंदीदा लिस्ट में शामिल किया है. अभिषेक टी20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं. वह शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने और तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज गेंदबाजों पर दबाव बनाता है. रहाणे की लिस्ट में वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन और न्यूजीलैंड के फिन एलन का नाम भी शामिल है. दोनों खिलाड़ी अपनी तेज बल्लेबाजी के दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

जोस बटलर को भी मिली जगह

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर भी रहाणे के पसंदीदा पांच टी20 बल्लेबाजों में शामिल हैं. बटलर ने दुनिया भर की टी20 लीग में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया है. हालांकि, इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों का नाम नहीं है. कोहली टी20 क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी और बड़े मैचों में प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में रहाणे की पसंद क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है.

रहाणे की लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा

रहाणे की पसंदीदा लिस्ट में विदेशी बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है. निकोलस पूरन, फिन एलन और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा को जगह मिलना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है. हालांकि, यह रहाणे की निजी पसंद है और इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे बल्लेबाज उनसे कमतर हैं. टी20 क्रिकेट में खिलाड़ियों का प्रदर्शन फॉर्म, पिच और मैच की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.