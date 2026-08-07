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Ajinkya Rahane: संन्यास के बाद भी चुप नहीं बैठेंगे अजिंक्य रहाणे! अब विदेशी T20 लीग में दिखाएंगे जलवा, टीम का हुआ एलान

पूर्व भारतीय अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग 2026 में 'एम्सटर्डम फ्लेम्स' के लिए खेलते नजर आएंगे. मिचेल मार्श की कप्तानी वाली इस टीम में स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज भी शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: August 7, 2026 4:51:16 PM IST

पूर्व भारतीय अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग 2026 में 'एम्सटर्डम फ्लेम्स' के लिए खेलते नजर आएंगे.
पूर्व भारतीय अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग 2026 में 'एम्सटर्डम फ्लेम्स' के लिए खेलते नजर आएंगे.


भारतीय अनुभवी बल्लेबाज अजंक्य रहाणे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. कमेंट्री या कोचिंग में कदम रखने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए रहाणे ने साफ कर दिया है कि वह अभी मैदान पर अपना जलवा बरकरार रखेंगे. वह यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग (European T20 Premier League 2026) के पहले सीजन में खेलते नजर आएंगे.

शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की कि अजंक्य रहाणे ‘एम्सटर्डम फ्लेम्स’ (Amsterdam Flames) के साथ बतौर ‘मार्की प्लेयर’ जुड़ चुके हैं. इस लीग में भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन समेत दुनिया भर के कई पूर्व क्रिकेटर भी हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों को उम्मीद है कि रहाणे जैसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी के जुड़ने से इस नई लीग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी पहचान मिलेगी.

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मिचेल मार्श की कप्तानी में खेलेंगे रहाणे

एम्सटर्डम फ्लेम्स की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श के हाथों में है. टीम में दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें:

  • ऑस्ट्रेलिया: स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श (कप्तान), टिम डेविड
  • न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल
  • इंग्लैंड: डेविड पेन, रिचर्ड ग्लीसन

स्टीव वॉ ने की जमकर तारीफ

एम्सटर्डम फ्लेम्स के सह-संस्थापक और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने अजंक्य रहाणे का टीम में स्वागत करते हुए कहा, ‘रहाणे के पास बेहतरीन स्किल, शानदार लीडरशिप और गजब की विनम्रता है. एक प्रोफेशनल क्रिकेटर में जो भी गुण होने चाहिए, वह उन सब पर खरे उतरते हैं. उन्होंने न सिर्फ अपने खेल से, बल्कि मैदान पर अपने बेहतरीन व्यवहार से भी क्रिकेट जगत में अमिट छाप छोड़ी है.’

अजिंक्य रहाणे का अंतरराष्ट्रीय करियर

38 साल के रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें उन्होंने क्रमशः 5,077, 2,962 और 375 रन बनाए। उन्होंने टेस्ट में 12 और वनडे में 3 शतक लगाए. इसके अलावा, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में छह अलग-अलग टीमों के लिए खेला; पिछले दो सीज़न में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की. उन्होंने कुल 212 IPL मैच खेले और 197 पारियों में 5,367 रन बनाए। IPL में उनके नाम दो शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं.

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