रहाणे के अंदर समाई रवि शास्त्री की आत्मा! IND vs SL टेस्ट के दौरान खिलाड़ी का दिखा ऐसा रूप, VIDEO वायरल

भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा किया कि वह वायरल हो गए. क्रिकेटर ने भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री की नकल उतारी और उनके अंदाज में डायलॉग बोला. इसे देखने के बाद नेटिजंस की शानदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. देखें वायरल वीडियो.

अजिंक्य के अंदर समाई रवि शास्त्री की आत्मा!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान अजिंक्य रहाणे कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री की मिमिक्री करते दिखते हैं. वह बिल्कुल भारी आवाज करके रवि शास्त्री की तरह कमेंट्री करते हैं. उनके इस अंदाज को देख कमेंट्री बॉक्स में मौजूद मोहम्मद कैफे और आदि पूर्व क्रिकेटर्स ठहाके लगाने लगते हैं.

Jinks mimicking Ravi Shastri was NOT on our bingo card! 😅 Watch #SLvIND, 1st Test | Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/AVqhF2i656 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 18, 2026

वीडियो देख क्या बोल रहे यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कहा, अजिंक्य रहाणे ने कमाल कर दिया. वहीं दूसरे ने कहा, अज्जू के अंदर का छिपा टैलेंट. वहीं एक और ने कमेंट किया, रहाणे ने रवि शास्त्री की आवाज की नकल कर कमाल कर दिया.

अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री का रहा है पुराना नाता

अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री ने एक-दूसरे के साथ करीब से काम किया है. दोनों मुंबई के खिलाड़ी हैं और जब रहाणे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उस समय शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच थे. रहाणे ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई थी. उस दौरे के पहले मैच के बाद विराट कोहली वापस आ गए थे और टीम इंडिया 36 रनों पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज में शास्त्री और रहाणे की जोड़ी ने जीत दिलाई थी.

अजिंक्य रहाणे का शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर

अजिंक्य रहाणे ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दीं. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उनका योगदान सबसे खास रहा, जहां उन्होंने कई वर्षों तक टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज की भूमिका निभाई. वनडे में भी रहाणे ने भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहते हुए कई यादगार पारियां खेलीं. टेस्ट क्रिकेट में रहाणे ने भारत के लिए 85 मुकाबले खेले और 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 26 अर्धशतक निकले.

वनडे क्रिकेट की बात करें तो रहाणे ने 90 मैचों में 35.26 की औसत से 2,962 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम 3 शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 20 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने कुल 375 रन बनाए.

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