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Ajinkya Rahane Pension Amount: संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए पूरा गणित

संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी? जानिए 85 टेस्ट खेलने वाले रहाणे की मंथली पेंशन का पूरा गणित और नियम.

By: Shivani Singh | Published: July 31, 2026 12:50:19 PM IST

संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी मिलेगी पेंशन?
संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी मिलेगी पेंशन?


अजिंक्य रहाणे के संन्यास की घोषणा के बाद हर तरफ उनके शानदार करियर की चर्चा हो रही है. रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खेल के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बीसीसीआई (BCCI), अपने साथी खिलाड़ियों, परिवार और फैंस का आभार जताया. रहाणे के इस फैसले के साथ ही अब क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक बड़ा सवाल तैर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्हें बीसीसीआई से हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी? आइए, इस गणित और नियम को आसान भाषा में समझते हैं.

अजिंक्य रहाणे को कितनी मिलेगी पेंशन?

अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं. बीसीसीआई की रिटायर्ड प्लेयर्स वेलफेयर पॉलिसी के तहत यह आंकड़ा सबसे ऊपरी पेंशन स्लैब में आता है.

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नियम के मुताबिक, जिन खिलाड़ियों ने भारत के लिए 25 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, उन्हें बोर्ड की ओर से जिंदगी भर हर महीने 70,000 रुपया की पेंशन दी जाती है. चूंकि रहाणे ने 25 से कहीं ज्यादा टेस्ट खेले हैं, इसलिए वे बिना किसी शर्त के सबसे टॉप पेंशन ब्रैकेट में शामिल हो गए हैं.

कैसे काम करता है BCCI का पेंशन स्लैब?

बीसीसीआई अपने पूर्व खिलाड़ियों को उनके अंतरराष्ट्रीय और घरेलू करियर के अनुभवों के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर पेंशन देता है:

  • 25 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच: 70,000 रुपया प्रति माह
  • 1 से 24 टेस्ट मैच: 60,000 रुपया प्रति माह
  • 75 या उससे अधिक प्रथम श्रेणी (First-Class) मैच: 52,500 रुपया प्रति माह
  • 50 से 74 प्रथम श्रेणी मैच: 45,000 रुपया प्रति माह

पेंशन के लिए कहां से आता है पैसा?

बीसीसीआई पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन का खर्च अपने रोजाना के बजट से नहीं, बल्कि एक खास वेलफेयर फंड से उठाता है. इसके लिए ‘प्लेटिनम जुबली कॉर्पस फंड’ और अलग से वेलफेयर फंड बनाए गए हैं.

इस फंड का एक बड़ा हिस्सा आईपीएल (IPL) के प्लेऑफ मुकाबलों और टिकटों की बिक्री से आने वाली कमाई से आता है. इस व्यवस्था की शुरुआत पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के दौर में हुई थी, ताकि भारतीय क्रिकेट की तरक्की का फायदा उन खिलाड़ियों को भी मिले जो संन्यास ले चुके हैं.

Tags: ajinkya rahane
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