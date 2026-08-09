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‘रोहित को नहीं खिलाना तो साफ-साफ बोलो, हर सीरीज के बाद…’ 2027 वर्ल्ड कप विवाद पर रहाणे ने BCCI को घेरा

2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के खेलने पर अजिंक्य रहाणे का बड़ा बयान! जानिए क्यों रहाणे ने टीम मैनेजमेंट से रोहित के भविष्य पर स्थिति साफ करने को कहा.

By: Shivani Singh | Published: August 9, 2026 11:22:02 PM IST

रहाणे ने टीम मैनेजमेंट से रोहित के भविष्य पर स्थिति साफ करने को कहा
रहाणे ने टीम मैनेजमेंट से रोहित के भविष्य पर स्थिति साफ करने को कहा


भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर जारी चर्चाओं के बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का बड़ा बयान सामने आया है. रहाणे का मानना है कि अगर रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, तो उनके भविष्य को लेकर बार-बार सवाल खड़े करने के बजाय टीम मैनेजमेंट को उनके साथ स्थिति पूरी तरह साफ रखनी चाहिए.

‘हर सीरीज के बाद बहस करना सही नहीं’

हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे ने इस पूरी बहस को गैर-जरूरी करार दिया. रहाणे का कहना है कि अगर रोहित 2027 वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार देख रहे हैं, तो उन्हें अभी से यह भरोसा दिया जाना चाहिए कि वे टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं. देश के लिए सालों तक शानदार प्रदर्शन करने वाले इतने बड़े खिलाड़ी के भविष्य पर हर सीरीज के बाद सवाल उठाना सही रवैया नहीं है.

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रहाणे ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर रोहित शर्मा का अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद काम आ सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सीनियर खिलाड़ी को उसकी जगह को लेकर लगातार असमंजस में रखने से उसकी मानसिक स्थिति और खेलने की लय प्रभावित होती है. क्रिकेट में माइंडसेट और लय बेहद मायने रखते हैं, और खिलाड़ी तभी अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है जब उसका दिमाग पूरी तरह शांत हो.

इंग्लैंड दौरे पर उड़ी थीं संन्यास की अफवाहें

रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर को लेकर चर्चाओं ने पिछले महीने इंग्लैंड दौरे के दौरान जोर पकड़ा था. उस वक्त ऐसी खबरें आई थीं कि रोहित इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया और खुद रोहित शर्मा ने ऐसी रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया था.

रोहित ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में एक शानदार शतकीय पारी भी खेली थी. बावजूद इसके, 2027 वर्ल्ड कप में उनकी जगह को लेकर कयासबाजी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

चयनकर्ताओं की नजर और रहाणे की सलाह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक तरफ जहां बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों का समर्थन रोहित के साथ है, वहीं दूसरी ओर चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप की लंबी योजनाओं को देखते हुए टीम में कुछ बदलावों के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं. यही वजह है कि दिग्गज सलामी बल्लेबाज के फ्यूचर को लेकर बातें थम नहीं रही हैं.

अजिंक्य रहाणे ने अपने लंबे इंटरनेशनल करियर के अनुभव के आधार पर मैनेजमेंट को सलाह दी है कि रोहित शर्मा की क्षमता और अनुभव पर शक करने की कोई वजह नहीं है. अगर वे खेलना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट को उनके फैसले का समर्थन करना चाहिए, न कि उन्हें हर मोड़ पर खुद को साबित करने के दबाव में डालना चाहिए.

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