Ajinkya Rahane Retirement: रहाणे के संन्यास लेते ही BCCI ने तोड़ी चुप्पी, दिग्गज बल्लेबाज के लिए लिखा खास मैसेज!

30 जुलाई को भारतीय दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया. लगभग दो दशकों तक भारतीय जर्सी में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले रहाणे का टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है. मुश्किल परिस्थितियों में टीम के संकटमोचक बनने वाले रहाणे ने विदेशी सरजमीं पर कई यादगार पारियां खेली हैं. अब उनके इस अचानक लिए गए फैसले पर बीसीसीआई (BCCI) की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है.

BCCI ने तोड़ी चुप्पी

अजिंक्य रहाणे लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे. वे लगातार घरेलू क्रिकेट में पसीना बहाकर वापसी की राह देख रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें लगातार नजरअंदाज किया. आखिरकार, रहाणे ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास की घोषणा कर दी. उनके इस फैसले के बाद BCCI ने भी उनके योगदान को याद करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

BCCI ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘एक शानदार और अविश्वसनीय करियर का अंत. भारतीय क्रिकेट में आपके अतुलनीय योगदान और उन खूबसूरत यादों के लिए शुक्रिया अजिंक्य रहाणे, जो हमेशा प्रशंसकों के दिलों में रहेंगी. जीवन की नई पारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.’

ऐसा रहा रहाणे का करियर

38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने साल 2011 में भारत के लिए टी-20 और वनडे फॉर्मेट में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. इसके बाद, साल 2013 में उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला.

टेस्ट क्रिकेट: रहाणे ने 85 टेस्ट मैचों की नुमाइंदगी करते हुए 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 26 अर्धशतक निकले.

वनडे क्रिकेट: 90 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 35.26 की औसत से 2,962 रन जोड़े, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं.

टी-20 इंटरनेशनल: 20 टी-20 मैचों में रहाणे ने 375 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतकीय पारी शामिल है.

IPL में भी रहा जलवा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी रहाणे का सफर बेहद शानदार रहा है. उन्होंने 6 अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए 212 मैचों में 30.15 की औसत से 5,367 रन बनाए हैं. IPL में उनके नाम 2 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं.