अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट को कहा अलविदा, वीडियो शेयर कर किया एलान, IPL भी नहीं खेलेंगे

Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. 30 जुलाई यानी गुरुवार को अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने रिटायरमेंट का एलान किया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए यही समय है. अजिंक्य रहाणे लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे थे. उन्होंने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद से ही उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा था, जिसके चलते आखिरकार उन्होंने 38 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

IPL भी नहीं खेलेंगे रहाणे!

अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘कैप 278 अब विदा ले रहा है. इतने सालों तक मिले प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद. मैं हमेशा आभारी रहूंगा.’ इसी के साथ अब अजिंक्य रहाणे का शानदार करियर खत्म हो गया है. IPL 2026 में वह कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब वे इस लीग में नहीं दिखाई देंगे. दरअसल, रहाणे ने अपनी वीडियो में साफ कहा कि वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं.

अजिंक्य रहाणे का करियर

रहाणे के करियर की बात करें, तो उन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में लंबे समय तक खेला. खासकर टेस्ट और वनडे में अजिंक्य रहाणे कई सालों तक भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कुल 85 मुकाबले खेले, जिसमें उनके बल्ले से 38.46 की औसत से 5,077 रन आए. इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में रहाणे ने 90 मैचों में 35.26 की औसत से 2,962 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 24 अर्धशतक आए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में रहाणे के नाम 20 मैचों में 375 रन दर्ज हैं.