Home > खेल > रहाणे ने चुनी ऑल टाइम टेस्ट XI, रोहित-कोहली को नहीं दी जगह, बुमराह को भी रखा बाहर, किसे बनाया कप्तान?

रहाणे ने चुनी ऑल टाइम टेस्ट XI, रोहित-कोहली को नहीं दी जगह, बुमराह को भी रखा बाहर, किसे बनाया कप्तान?

Ajinkya Rahane All Time Test XI: पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपनी ऑल टाइम बेस्ट टेस्ट प्लेइंग-11 चुनी है. इस टीम में रहाणे ने खुद को भी शामिल किया, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह नहीं दी. देखें रहाणे की टेस्ट प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 25, 2026 3:44:32 PM IST

अजिंक्य रहाणे ने अपनी ऑल टाइम टेस्ट XI में कोहली और रोहित को जगह नहीं दी.
अजिंक्य रहाणे ने अपनी ऑल टाइम टेस्ट XI में कोहली और रोहित को जगह नहीं दी.


Ajinkya Rahane All Time Test XI: पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी ऑल टाइम भारतीय टेस्ट प्लेइंग-11 चुनी है. इसमें हैरानी वाली बात रही है कि रहाणे ने जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा जैसे बड़े सुपरस्टार खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है. क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे ने नंबर-4 के लिए विराट कोहली की बजाय सचिन तेंदुलकर को प्राथमिकता दी है. दरअसल, रहाणे को उन 11 खिलाड़ियों को ही चुनने को कहा गया था, जिनके साथ वह इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल चुके हैं.

रहाणे ने सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को शामिल किया. इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स की जोड़ी को भी जगह दी. वहीं, कप्तान के तौर पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को चुना, क्योंकि वह उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले कप्तान थे. हालांकि फैंस को हैरानी तब हुई, जब पता चला कि रहाणे ने इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है.

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रहाणे की ऑल टाइम प्लेइंग-11 में किसे मिली जगह?

अजिंक्य रहाणे ने अपनी टेस्ट प्लेइंग-11 में उन खिलाड़ियों को चुना, जिनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है. रहाणे ने मुरली विजय और शिखर धवन को ओपनर के तौर पर चुना. इसके बाद नंबर-3 के लिए राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को चौथे नंबर के लिए चुना. इसके अलावा रहाणे ने खुद को नंबर-5 पर चुना, जबकि एमएस धोनी नंबर 6 पर रखा.

इसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन उनके ऑल-राउंड और स्पिन-बॉलिंग ऑप्शन थे. वहीं, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा को फास्ट बॉलिंग अटैक में शामिल किया. ये तीनों फास्ट बॉलर उस भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने साल 2018 में पेस पर फोकस करने वाला दौर शुरू किया. उस समय इस तिकड़ी ने भारत को विदेशों में कई यादगार टेस्ट जीत दिलाने में मदद की.

अजिंक्य रहाणे ने लिया रिटायरमेंट

अजिंक्य रहाणे भारत के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रहे हैं. उन्होंने इसी साल जुलाई में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का एलान किया था. रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो के जरिए अपने संन्यास की जानकारी दी थी. बता दें कि साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के बाद रहाणे को भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आखिरी इनिंग में 8 रन बनाए थे. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रहाणे ने कमेंट्री की दुनिया में अपना कदम रखा.

Tags: ajinkya rahane
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