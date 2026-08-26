एशिया कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी का संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा…

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार 26 अगस्त को पुष्टि की कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाज ऐमान अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. 34 साल की ऐमान ने साल 2016 में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए 37 टी20 इंटरनेशनल और आठ वनडे मुकाबले खेले. उनके संन्यास के साथ पाकिस्तान महिला टीम ने अपनी एक अनुभवी तेज गेंदबाज को खो दिया है.

ऐमान अनवर ने अपने इंटरनेशनल करियर में टी20 फॉर्मेट में 29 विकेट हासिल किए. वहीं वनडे क्रिकेट में उनके नाम चार विकेट रहे. वह पाकिस्तान की ओर से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली 37वीं खिलाड़ी भी बनी थीं. ऐमान ने अपने करियर के दौरान 2018, 2020 और 2023 महिला टी20 विश्व कप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. वह टीम की तेज गेंदबाजी इकाई का अहम हिस्सा रही थीं और कई बड़े टूर्नामेंट में टीम के साथ नजर आईं.

वनडे विश्व कप में भी किया पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व

ऐमान अनवर ने साल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित महिला वनडे विश्व कप में भी पाकिस्तान की टीम के लिए हिस्सा लिया था. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का लीग मुकाबला उनका आखिरी वनडे मैच साबित हुआ. इसके बाद वह पाकिस्तान की टीम में नियमित रूप से नजर नहीं आईं. हालांकि, उनके करियर में विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अनुभव जरूर रहा.

2023 टी20 विश्व कप में खेला आखिरी मैच

ऐमान अनवर ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2023 महिला टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. दक्षिण अफ्रीका में हुए इस टूर्नामेंट के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं की. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके तत्काल संन्यास की पुष्टि कर दी है. करीब सात साल के इंटरनेशनल करियर में ऐमान ने पाकिस्तान के लिए कुल 45 मैच खेले और तेज गेंदबाजी से टीम में योगदान दिया.