नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम इंग्लैंड के खिलाफ चल रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. मार्करम की उंगली में चोट लगी है इस कारण मैनजमेंट ने उन्हें टीम से बाहर रखने का फैसला लिया है. मार्करम को सेंचुरियन में पहले टेस्ट के दिन बाएं हाथ की चौथी उंगली पर फ्रैक्चर को हुआ और इस फ्रेक्चर को लेकर क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शुएब मंजरा ने साफ कहा है कि इस चोट के लिए कम से कम छह सप्ताह तक सर्जरी की आवश्यकता होगी.

शुएब मंजरा ने इनकी चोट को लेकर कहा इस तरह की चोट के डॉक्टरों से सलाह के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि उन्हें आराम की जरूरत है. इस चोट के लिए उन्हें सर्जरी की आवश्यकता की होगी. मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन पार्क में इंग्लैंड के खिलाफ 284 रनों की पहली पारी में 20 रन बनाए और अपनी दूसरी पारी की सिर्फ पांच गेंदों में वह 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के शानदार बल्लेबाज हैं और उन्होंने इस टीम के लिए 20 टेस्ट मैचों की 37 पारियों में 38.49 के एवरेज से 1424 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में मार्करम का सर्वोच्च स्कोर 152 रन का है. वहीं वनडे फॉर्मेट में इनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है, इन्होंने 26 वनडे मैचों में 27.96 के एवरेज से 643 रन बनाए हैं. वनडे फॉर्मेट में इनका सर्वोच्च स्कोर 67 रन का है.

"After consulting with a number of hand specialists yesterday we arrived at a decision that the best outcome would be achieved through surgical reduction and fixation.This would mean him unfortunately missing the rest of the series against England." – Dr Manjra pic.twitter.com/8LOtpaq2zA

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) December 28, 2019