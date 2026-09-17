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जापान में एशियम गेम्स क्रिकेट को लेकर उत्साह नहीं, टिकट भी नहीं बिक रहे, कमिटी ने जताई चिंता..

आइची-नगोया एशियन गेम्स से पहले क्रिकेट के मुकाबलों की टिकट बिक्री जापान में कमजोर बनी हुई है. आयोजन समिति के अध्यक्ष हिदेआकी ओमुरा ने बताया कि भारत की स्टार टीम को देखने के लिए जापान में रहने वाले भारतीय काफी उत्साहित हैं, लेकिन स्थानीय फैंस के बीच क्रिकेट को लेकर अभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है.

By: Satyam Sengar | Published: September 17, 2026 5:39:05 PM IST

एशियन गेम्स क्रिकेट मैच के नहीं बिक रहे टिकट.
एशियन गेम्स क्रिकेट मैच के नहीं बिक रहे टिकट.


आइची-नगोया एशियन गेम्स से पहले क्रिकेट को जापान में फैंस का मजबूत समर्थन हासिल करने में मुश्किल हो रही है. टूर्नामेंट की आयोजन समिति के अध्यक्ष हिदेआकी ओमुरा ने बताया कि भारत की स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम के आने को लेकर जापान में रह रहे भारतीय काफी उत्साहित हैं, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट के मुकाबलों की टिकट बिक्री उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही है. जापान में क्रिकेट अभी भी आम लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय खेल नहीं है.

एशियन गेम्स में 45 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और करीब दो सप्ताह तक 40 से ज्यादा खेलों में मुकाबले होंगे. ओमुरा ने बताया कि बड़े और चर्चित खेलों के लिए टिकट बिक्री अच्छी चल रही है. हालांकि, कम लोकप्रिय खेलों को जापानी फैंस का ध्यान खींचने में परेशानी हो रही है. क्रिकेट भी इसी सूची में शामिल है. देश में बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक क्रिकेट का मुकाबला देखा तक नहीं है.

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जापानी फैंस से क्रिकेट देखने की अपील
ओमुरा ने एएफपी से बातचीत में कहा कि जापान में बहुत से लोगों ने कभी क्रिकेट नहीं देखा है और वह चाहते हैं कि एशियन गेम्स के दौरान लोग इस खेल को देखने का मौका जरूर लें. उन्होंने भारतीय समुदाय के उत्साह का भी जिक्र किया. जापान में रहने वाले भारतीय अपनी टीम के खिलाड़ियों को करीब से खेलते देखने के लिए उत्साहित हैं. ऐसे में आयोजकों को उम्मीद है कि भारतीय टीम की मौजूदगी से क्रिकेट को नए दर्शक मिल सकते हैं.

खेलों के जरिए दोस्ती मजबूत करने पर जोर
एशियन गेम्स के आधिकारिक उद्घाटन से पहले बास्केटबॉल और फुटबॉल सहित कुछ खेलों के मुकाबले शुरू हो चुके हैं. ओमुरा ने पुरुष बास्केटबॉल में कतर और ईरान का मुकाबला भी देखा. उन्होंने कहा कि खेल एशियाई देशों के बीच दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम बन सकते हैं. उन्होंने खिलाड़ियों की सुविधाओं पर भी बात की और कहा कि आयोजक उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनेंगे. अगर कोई अलग राय या समस्या सामने आती है, तो उसका उचित समाधान किया जाएगा.

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