India Junior Davis Cup: कजाकिस्तान के श्यामकेंट में 24 मई 2025 को आयोजित जूनियर डेविस कप (अंडर-16) टूर्नामेंट में भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-0 से करारी शिकस्त दी. भारतीय खिलाड़ी प्रकाश सरन और तविश पाहवा ने अपने-अपने सिंगल्स मुकाबलों में सुपर टाई-ब्रेक के जरिए जीत हासिल की. जिससे भारत ने 11वें स्थान के लिए हुए प्लेऑफ में शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत ने न केवल भारतीय टेनिस की प्रतिभा को उजागर किया, बल्कि खेल भावना को भी बढ़ावा दिया. हालांकि मैच के बाद एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की असभ्य हरकत ने इस जीत के उत्साह को विवादों में बदल दिया.

मैच के तीन दिन बाद, 27 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी मिकाइल अली बैग ने भारतीय खिलाड़ी तविश पाहवा के साथ हैंडशेक के दौरान असभ्य व्यवहार किया. वीडियो में दिखता है कि मिकाइल ने पहली बार तविश के हाथ को लगभग थप्पड़ की तरह छूने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका. दूसरी बार उन्होंने हाथ मिलाया लेकिन तुरंत ही उसे झटक दिया. जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक और खेल भावना के खिलाफ था. इस हरकत ने खेल प्रेमियों और प्रशंसकों में आक्रोश पैदा कर दिया.

India Defeated Pakistan in Jr Davis Cup

But look at what arrogance being shown, no respect for the players. This is beyond explanation.

— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) May 27, 2025