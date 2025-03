Champions Trophy 2025: मंगलवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत से हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाल रहे स्टीव स्मिथ ने बड़ा ऐलान किया है। स्टीव स्मिथ अब वनडे मैचों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को स्टीव स्मिथ के संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने चार विकेट से हरा दिया था। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाल रहे थे।

The great Steve Smith has called time on a superb ODI career 👏 pic.twitter.com/jsKDmVSG1h

— Cricket Australia (@CricketAus) March 5, 2025