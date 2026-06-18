हार्दिक पांड्या से तलाक, लेकिन मस्ती कहीं और? किसके साथ बिजी नजर आ रही नताशा स्टेनकोविक?

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और सर्बियन मॉडल-अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक के रिश्ते की चर्चा काफी समय तक सुर्खियों में रही. दोनों ने साल 2020 में शादी की थी और उसी साल उनका बेटा अगस्तय भी इस दुनिया में आया था. हालांकि, जुलाई 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया. तलाक के बाद दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बेटे की जिम्मेदारी भी मिलकर निभा रहे हैं.

तलाक के बाद नताशा स्टेनकोविक एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह हार्दिक नहीं बल्कि उनकी नई दोस्ती है. नताशा इन दिनों सर्बियन मॉडल और फिटनेस ट्रेनर एलेक्जेंडर एलेक्स के साथ कई बार नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फैंस के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

एलेक्जेंडर एलेक्स के साथ नताशा की बढ़ती दोस्ती

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नताशा और एलेक्जेंडर एलेक्स एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं. दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं, जिनमें उनकी अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है. हालांकि, नताशा या एलेक्जेंडर की तरफ से उनके रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. एलेक्जेंडर एलेक्स सर्बिया से जुड़े मॉडल और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी फिटनेस व लाइफस्टाइल से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हैं. नताशा के साथ उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा है.

मॉडलिंग में पहचान बना चुकी है नताशा

वहीं, हार्दिक पांड्या भी अपनी क्रिकेट लाइफ में व्यस्त हैं. दोनों के अलग होने के बाद नताशा ने अपना ज्यादा ध्यान अपने काम, फिटनेस और बेटे अगस्त्य के साथ समय बिताने पर लगाया है. नताशा स्टेनकोविक भारत में मॉडलिंग, फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज के जरिए अपनी पहचान बना चुकी हैं. वह बिग बॉस 8 में भी नजर आई थीं. फिलहाल एलेक्जेंडर एलेक्स के साथ उनकी दोस्ती सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन दोनों ने इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की है.