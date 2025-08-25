Team India New Sponsor: टीम इंडिया की जर्सी पर होगा जापान की इस कंपनी का नाम? BCCI जल्द ले सकती है बड़ा फैसला

Indian Cricket Team Sponsor: एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने स्पॉन्सरशिप का संकट खड़ा हो गया है। टीम इंडिया की मौजूदा टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम-11 ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के आने के कारण अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन अब उसके सामने एशिया कप से पहले नया स्पॉन्सर चुनने की चुनौती है। ऐसे में 65 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली एक कंपनी का नाम सामने आ रहा है।

ड्रीम-11 को बड़ा झटका लगा

9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप से करीब 2 हफ्ते पहले बीसीसीआई और ड्रीम-11 ने स्पॉन्सरशिप डील खत्म करने का फैसला किया। यह डील 2023 में शुरू हुई थी और 3 साल के लिए हुई थी, जो अगले साल यानी 2026 में खत्म होनी थी। लेकिन नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के चलते ड्रीम-11 को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसका मुख्य कारोबार ठप हो गया है। इसे देखते हुए कंपनी ने इस डील से हटने का फैसला किया है, वहीं बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया है कि अब वे खुद इस कंपनी या ऐसी किसी भी कंपनी के साथ डील नहीं कर सकते।

इसका असर यह होगा कि भारतीय टीम को एशिया कप में बिना किसी स्पॉन्सर के उतरना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच, मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने में दिलचस्पी दिखाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जापान की मशहूर कार कंपनी टोयोटा भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सर बनना चाहती है। यह कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर के ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में काम करती है और पिछले वित्त वर्ष में इसने 56500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की।

IND vs PAK: ‘BCCI से भीख नहीं मांगेंगे’, PCB चेयरमैन के बयान के बाद वसीम अकरम ने जताई बड़ी इच्छा, कहा- मैं चाहता हूं कि…

बीसीसीआई को जल्द ही फैसला लेना होगा

अब अगर इतनी बड़ी कंपनी स्पॉन्सरशिप में दिलचस्पी दिखाती है, तो संभव है कि बीसीसीआई इस पर विचार कर सकता है। हाल ही में टोयोटा मोटर्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम की भी टाइटल स्पॉन्सर बनी थी, जबकि उससे पहले वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम से जुड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ़ टोयोटा ही नहीं, बल्कि एक फिन-टेक कंपनी भी टीम इंडिया से जुड़ने की इच्छा जता रही है। हालाँकि, अभी इस कंपनी का नाम सामने नहीं आया है। अगर बोर्ड बिना प्रायोजक के एशिया कप में खेलने से बचना चाहता है, तो उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा।

Babar Azam: IPL के अनकैप्ड खिलाड़ी से भी कम है बाबर आजम की सैलेरी, बस इतने से पैसों के लिए खेलेंगे BBL