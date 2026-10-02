अफगानिस्तान ने 2 दिग्गजों को किया टीम से बाहर, राशिद खान को रेस्ट पर भेजा, ट्राई सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान

अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को इस बार टी20 टीम में जगह नहीं मिली है. नबी ने पिछले महीने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के लिए तीनों टी20 मैच खेले थे, लेकिन बल्ले और गेंद दोनों से उनका प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा. हालांकि, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है.

स्टार स्पिनर राशिद खान को एक बार फिर टेस्ट मैचों से आराम दिया गया है. वह बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेलेंगे. इब्राहिम जादरान को भी टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है. रहमत शाह बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में अफगानिस्तान की कप्तानी करेंगे. वहीं, इब्राहिम जादरान वनडे और टी20 टीम की कप्तानी संभालेंगे.

अफगानिस्तान का बिजी शेड्यूल

अफगानिस्तान का आगामी कार्यक्रम 9 अक्टूबर से शुरू होगा. टीम संयुक्त अरब अमीरात में बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलेगी. इसके बाद जिम्बाब्वे के साथ वनडे ट्राई सीरीज होगी. फिर दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. टी20 टीम में बिना अंतरराष्ट्रीय मैच खेले ऑलराउंडर अब्दुल्ला ताराखिल को मौका मिला है. वहीं, 2026 एशियन गेम्स में टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले मोहम्मद अकरम को भी टीम में जगह मिली है.

इन खिलाड़ियों की भी हुई वापसी

मध्यक्रम के बल्लेबाज इजाज अहमदजई और शाहिदुल्लाह कमाल की टी20 टीम में वापसी हुई है. मोहम्मद नबी के अलावा दरवेश रसूली को भी टी20 टीम से बाहर रखा गया है. उन्हें वनडे टीम में भी जगह नहीं मिली है. अफगानिस्तान अब युवा खिलाड़ियों और वापसी करने वाले बल्लेबाजों के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उतरने की तैयारी कर रहा है. टीम के लिए यह दौरा तीनों फॉर्मेट में अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का भी मौका होगा.