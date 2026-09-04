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दिल्ली में मैच, लेकिन भारत के पास होस्टिंग राइट्स नहीं… अफगानिस्तान को कैसे मिला मेजबानी का अधिकार?

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. खास बात यह है कि मुकाबले भारत में होने के बावजूद अफगानिस्तान आधिकारिक मेजबान रहेगा और टीम इंडिया मेहमान के तौर पर खेलेगी. आइए समझते हैं कैसे.

By: Satyam Sengar | Published: September 4, 2026 1:48:12 AM IST

अफगानिस्तान के पास क्यों हैं होस्टिंग राइट्स?
अफगानिस्तान के पास क्यों हैं होस्टिंग राइट्स?


India vs Afghanistan: अफगानिस्तान की टीम 13 सितंबर से भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. अफगानिस्तान की कप्तानी इब्राहिम जादरान करेंगे, जबकि भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी. सबसे खास बात यह है कि तीनों मुकाबले भारत में होने के बावजूद अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर मेजबान टीम माना जाएगा और भारत को मेहमान टीम का दर्जा मिलेगा.

यह स्थिति क्रिकेट में काफी अलग है. इससे पहले इसी साल भारत में दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे खेले गए थे. उस समय भारत आधिकारिक मेजबान था और अफगानिस्तान मेहमान टीम के रूप में खेला था. दरअसल, अफगानिस्तान सुरक्षा कारणों से लंबे समय से भारत के अलग-अलग शहरों को अपने घरेलू मुकाबलों के लिए इस्तेमाल करता रहा है. इनमें देहरादून, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं. इसी वजह से इस सीरीज का होस्टिंग अधिकार अफगानिस्तान के हाथों में होगा.

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पहली बार अपने देश में ही मेहमान बनेगा भारत
अफगानिस्तान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमीरात को भी अपने घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल करता रहा था. हालांकि, पश्चिम एशिया में हालिया संकट के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को फिर से अपना घरेलू मैदान बनाने का फैसला किया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच अच्छे संबंधों ने इस व्यवस्था को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई है. इस सीरीज से अफगानिस्तान को आर्थिक फायदा भी मिलने की उम्मीद है.

अफगानिस्तान को करोड़ों की कमाई की उम्मीद
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया अधिकारों से हर मैच के लिए करीब 20 लाख डॉलर यानी लगभग 17 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. भारत में त्योहारों के समय होने वाली इस टी20 सीरीज में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है, जिससे टिकट बिक्री से भी अफगानिस्तान को अच्छी कमाई हो सकती है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ ने कहा कि यह सीरीज अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ उसके लंबे रिश्ते को और मजबूत करेगी.

Tags: india vs afghanistan
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