Home > खेल > जल्द शुरू होगी तीन देशों की ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान करेगा मेजबानी, जानें कब से खेले जाएंगे मुकाबले?

जल्द शुरू होगी तीन देशों की ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान करेगा मेजबानी, जानें कब से खेले जाएंगे मुकाबले?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अक्टूबर-नवंबर 2026 में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ यूएई में व्यस्त इंटरनेशनल पर रहेगी. इस दौरान एक टेस्ट, वनडे ट्राई सीरीज, तीन टी20 और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. एसीबी ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 8, 2026 4:00:32 PM IST

अफगानिस्तान होस्ट करेगा ट्राई सीरीज.
अफगानिस्तान होस्ट करेगा ट्राई सीरीज.


अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम अक्टूबर और नवंबर 2026 में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल खेलेगी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने मंगलवार को इस दौरे का पूरा शेड्यूल जारी किया. इस दौरान अफगानिस्तान की टीम तीनों फॉर्मेट में मैदान पर उतरेगी. सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच वनडे ट्राई सीरीज होगी. इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस पूरे शेड्यूल के सभी मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आयोजित होंगे.

दौरे की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी, जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला 13 अक्टूबर तक चलेगा. इसके बाद 17 से 23 अक्टूबर के बीच वनडे ट्राई सीरीज खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट में तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेलेंगी. पाइंट्स टेबल में पहले दो स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी. यह सीरीज तीनों टीमों के खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिस्पर्धा और इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा अनुभव देने का मौका देगी.

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जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज
वनडे ट्राई सीरीज के बाद अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. ये मुकाबले 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होंगे. इसके बाद दोनों टीमें टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगी. दो मैचों की टेस्ट सीरीज 5 नवंबर से 17 नवंबर तक खेली जाएगी. जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रबंध निदेशक गिवमोर माकोनी ने इस दौरे को अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि तीनों फॉर्मेट में मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों को बेहतर अनुभव मिलेगा.

एसीबी ने बताया खिलाड़ियों के लिए अहम मौका
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसीब खान ने कहा कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ अलग-अलग फॉर्मेट में खेलना अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा. उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलेगा और क्रिकेट प्रशंसकों को भी लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. नसीब खान ने यह भी कहा कि एसीबी अपनी राष्ट्रीय टीम को नियमित और उच्च स्तर का इंटरनेशनल क्रिकेट उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने इस शेड्यूल को सफल बनाने में सहयोग के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे क्रिकेट का धन्यवाद किया.

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