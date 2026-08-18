Home > खेल > मोहम्मद नबी का बेटा अफगानिस्तान के लिए खेलेगा, स्क्वॉड में मिली जगह, एशियन गेम्स में मचाएंगे धमाल

मोहम्मद नबी का बेटा अफगानिस्तान के लिए खेलेगा, स्क्वॉड में मिली जगह, एशियन गेम्स में मचाएंगे धमाल

अफगानिस्तान ने एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है. मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल को टीम में जगह मिली है, जबकि राशिद खान समेत कई बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. दरवेश रसूली टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं भारत की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे और टीम में वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 12:59:44 PM IST

मोहम्मद नबी को मिला अफगानिस्तान टीम में मौका.
मोहम्मद नबी को मिला अफगानिस्तान टीम में मौका.


अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार 17 अगस्त को एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया. टीम में सबसे ज्यादा चर्चा 20 साल के बल्लेबाज हसन ईसाखिल की हो रही है. हसन, अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के बेटे हैं. वह टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं. हसन ने अब तक 41 टी20 मैचों में 1,094 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान की सीनियर मेंस टीम के लिए नहीं खेले हैं.

अफगानिस्तान की टीम में कई बड़े नामों को जगह नहीं मिली है. स्टार स्पिनर राशिद खान के अलावा इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजमतुल्लाह उमरजई और अल्लाह गजनफर को भी टीम से बाहर रखा गया है. दरवेश रसूली टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं करीम जनत और नजीबुल्लाह जादरान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान ने अपने ज्यादातर प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है.

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भारत और पाकिस्तान की मजबूत टीमें
दूसरी ओर, भारत ने एशियन गेम्स के लिए मजबूत टीम चुनी है. मौजूदा टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कमान संभालेंगे. टीम में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाज भी टीम का हिस्सा हैं. पाकिस्तान की कप्तानी साहिबजादा फरहान और सैम अयूब करेंगे. टीम में अबरार अहमद, उस्मान खान, सुफियान मुकिम, माज सदाकत और हसन नवाज को भी शामिल किया गया है.

2023 में जीता था सिल्वर मेडल
अफगानिस्तान ने 2023 एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता का सिल्वर मेडल जीता था. हांगझोउ में 6 अक्टूबर 2023 को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. इसके बाद गोल्ड मेडल के मुकाबले में उसका सामना भारत से हुआ, लेकिन अफगान टीम को हार का सामना करना पड़ा और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. अब 2026 में कई स्टार खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में टीम के सामने फिर से मेडल जीतने की चुनौती होगी.

एशियन गेम्स 2026 के लिए अफ़गानिस्तान की टीम: दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तनिवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोज़ादा, नजीबुल्लाह जदरान, फरमानुल्लाह सफ़ी, इस्मत आलम, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, अरब गुल मोमंद, फ़रीदून दाऊदज़ई, अब्दुल्ला अहमदज़ई

Tags: Asian Games 2026Mohammad Nabi
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