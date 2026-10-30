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AFG vs ZIM: 5 रन पर गिरे 4 विकेट, फिर उमरजई ने पलटी बाजी! 44 गेंद पर ठोका शतक, अफगान ने जिम्बाब्वे को रौंदा

Azmatullah Omarzai Century: अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 44 गेंद पर शतक लगाया. इसके दम पर अफगानिस्तान ने 19 रन से जीत दर्ज की.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 30, 2026 2:17:48 PM IST

अजमतुल्लाह उमरजई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक ठोक रचा इतिहास.
अजमतुल्लाह उमरजई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक ठोक रचा इतिहास.


Azmatullah Omarzai Century: अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे (AFG vs ZIM) के बीच गुरुवार (29 अक्टूबर) को दूसरा टी20 मैच खेला गया. इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को रोमांचक तरीके से 19 रनों से हराया. इस मैच में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही. अफगानिस्तान ने सिर्फ 5 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने नंबर-6 पर उतरकर बल्लेबाजी करते हुए टीम को मुश्किल से बाहर निकाला और ऐतिहासिक शतक लगा दिया. उमरजई ने 50 गेंद पर 116 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 12 छक्के आए. इसके दम पर अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया.

अजमतुल्लाह उमरजई ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 116 रनों की आतिशी पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने सिर्फ 44 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. इससे अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 221 रन बनाए. इसी के साथ अजमतुल्लाह उमरजई ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, अजमतुल्लाह उमरजई फुल मेंबर टीमों में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले यह कारनामा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं कर पाया था. पिछला रिकॉर्ड भी अफगानिस्तान के बल्लेबाज के नाम ही दर्ज था. अजमतुल्लाह से पहले मोहम्मद नबी ने आयरलैंड के खिलाफ साल 2017 में 89 रनों की पारी खेली थी.

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नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा T20I स्कोर (फुल मेंबर टीम)

  • 116- अजमतुल्लाह उमरजई (बनाम जिम्बाब्वे, 2026)*
  • 89- मोहम्मद नबी (बनाम आयरलैंड, 2017)
  • 87 – सैम बिलिंग्स (बनाम वेस्टइंडीज, 2019)
  • 85*- कैमरन व्हाइट (बनाम श्रीलंका, 2010)
  • 85*- डेविड मिलर (बनाम पाकिस्तान, 2021)

सिकंदर रजा का शतक बेकार

मैच की बात करें, तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 222 रनों का टारगेट दिया था. अजमतुल्लाह उमरजई ने 50 गेंद पर 116 रनों की पारी खेली. उनके अलावा एजाज अहमद अहमदजई ने 52 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 202 रन ही बना पाई. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने इस मैच में शानदार शतक भी लगाया. उन्होंने 56 गेंद पर 106 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिसके चलते जिम्बाब्वे 19 रनों से मैच हार गया. इसी के साथ अफगानिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली.

Tags: Azmatullah Omarzaicricket record
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