10 ओवर का था नियम, फेंक दिए 11! बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में हो गया गजब कांड, कोच ने की शिकायत

AFG U19 vs BAN U19 Controversy: क्रिकेट के मैदान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बांग्लादेश अंडर-19 टीम ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान और स्पिन गेंदबाज सोहेल खान पर वनडे मैच में निर्धारित से ज्यादा ओवर फेंकने का आरोप लगाया है. बांग्लादेशी टीम के अनुसार, सोहेल खान ने सीरीज के तीसरे मुकाबले में 10 ओवर का कोटा पूरा करने के बाद एक और ओवर गेंदबाजी की.

बांग्लादेश अंडर-19 के कोच हन्नान सरकार ने बताया कि टीम ने अंपायरिंग के फैसलों में हुई गलतियों के बारे में भी लिखा है. कप्तान की ओर से एक नोट भी संलग्न किया है. इसमें बताया गया है कि बुधवार (21 अक्टूबर) को सीरीज के तीसरे मुकाबले के दौरान अफगानिस्तान अंडर-19 के कप्तान ने वनडे नियमों के तहत निर्धारित 10 ओवरों की जगह 11 ओवर फेंके.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 21 अक्टूबर को बांग्लादेश अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 टीम के बीच वनडे मैच खेला गया. यह मुकाबला 21 अक्टूबर को ओमान के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड ओमान क्रिकेट (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में खेला गया था. आधिकारिक स्कोरर ने उस ओवर को शाह फैसल रहीमी के खाते में दर्ज कर दिया, जबकि बांग्लादेशी टीम का दावा है कि रहीमी ने वास्तव में वो ओवर नहीं फेंका था. बांग्लादेशी टीम ने इस मामले में मैच रेफरी से शिकायत करते हुए वीडियो भी सौंपा है. बता दें कि वनडे क्रिकेट में एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर फेंक सकता है. बांग्लादेश के कोच हन्नान सरकार ने क्रिकइंफो को बताया कि उन्होंने इस घटना का उल्लेख कप्तान की रिपोर्ट में किया है.

बांग्लादेश कोच ने क्या कहा?

बांग्लादेश अंडर-19 टीम के कोच हन्नान सरकार ने कहा, ‘हमने कप्तान की रिपोर्ट में अंपायरिंग के फैसलों के बारे में लिखा है और 11 ओवर वाले मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया है.’ उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के निर्धारित फॉर्म में इस तरह की घटना के लिए अलग जगह नहीं थी, इसलिए फैसलों की सूची के बाद अतिरिक्त नोट जोड़ा गया.

हन्नान सरकार के अनुसार टीम के पास आधिकारिक स्कोरर के रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं थी. इसलिए खिलाड़ी और अधिकारी टीम मैनेजर के फोन पर क्रिकइंफो का स्कोरकार्ड देखकर गेंदबाजों के ओवरों का हिसाब रख रहे थे. सरकार ने बताया कि टीम के विश्लेषक के रिकॉर्ड के मुताबिक, सोहेल खान अपने 10 ओवर पूरे कर चुके थे. जब बांग्लादेश को एक्स्ट्रा ओवर का पता चला, तब तक गेंदबाज अगला ओवर शुरू कर चुके थे. ओवर समाप्त होने के बाद टीम ने अंपायरों को अपनी आपत्ति बताई.

अफगानी कप्तान ने झटके 2 विकेट

बांग्लादेशी कोच हन्नान सरकार ने यह भी दावा किया कि विवादित ओवर से पहले एक अन्य गेंदबाज ने अंपायर को अपनी कैप सौंपी थी. उनके मुताबिक, स्कोरबोर्ड पर ओवर उसी गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ, जबकि गेंदबाजी सोहेल खान ने की. बता दें कि इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने 2 विकेट चटकाए. इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुभान जखैल (81) और शाह फैसल रहीमी (80) की शानदार पारियों के दम पर 237 रन बनाए. इस पारी में बांग्लादेशी गेंदबाज अल अमीन होसेन ने 6 विकेट निकाले. इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 38.2 ओवरों में 194 रन पर सिमट गई.