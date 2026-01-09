Aditya Ashok Tattoo Meaning: बांह पर लिखा है रजनीकांत का डायलॉग… मिलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी से जिसने भारत आते ही बटोरीं सुर्खियां, जानिए क्या है टैटू का अर्थ और पीछे की कहानी?

Aditya Ashok Tattoo Meaning: वेल्लोर में जन्म, ऑकलैंड की परवरिश और न्यूज़ीलैंड के स्पिन अटैक के भविष्य की उम्मीद आदित्य अशोक की पहचान कई दिलचस्प पहलुओं को मिलाकर बनी है. चेन्नई सुपर किंग्स की एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके और अपनी बांह पर रजनीकांत की क्लासिक फिल्म से प्रेरित तमिल टैटू गुदवाने वाले आदित्य, सांस्कृतिक विविधता की एक जीती-जागती मिसाल हैं. यही वजह है कि ‘ब्लैक कैप्स’ (न्यूज़ीलैंड) की सीनियर टीम के साथ भारत के अपने पहले दौरे को लेकर यह लेग-स्पिनर बेहद उत्साहित है.

आगामी रविवार को भारत के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले, वडोदरा में अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद आदित्य ने कहा, “मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ उन सभी लोगों का मान बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ, जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया है.”

उन्होंने आगे कहा, “भारत में खेलना एक शानदार मौका है. मैंने यहाँ के माहौल और खेल के प्रति दीवानगी के बारे में सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सुना है, अब इसे खुद महसूस करने का बेसब्री से इंतज़ार है.”

‘एन वझी थानी वझी’ का क्या है मतलब

मैदान पर भले ही आदित्य को अनुभवी ईश सोढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन मैदान के बाहर उनकी दाहिनी बांह पर बना एक टैटू सबका ध्यान खींचता है। वहां तमिल में लिखा है ‘एन वझी थानी वझी’ (मेरा रास्ता सबसे अलग है)। यह रजनीकांत की मशहूर फिल्म ‘पदयप्पा’ का एक आइकॉनिक डायलॉग है।

आदित्य के लिए ये शब्द केवल फिल्मी नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे उनके दिवंगत दादाजी की यादें छिपी हैं. आदित्य भावुक होते हुए बताते हैं “यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है. हमारे पुश्तैनी घर में मेरी और दादाजी की जीवन के मूल्यों और नैतिकता पर गहरी चर्चा हो रही थी. उसी वक्त बैकग्राउंड में टीवी पर रजनीकांत की वह फिल्म चल रही थी. उस बातचीत के कुछ समय बाद ही दादाजी का निधन हो गया. मेरे लिए वह टैटू उस आखिरी बातचीत की एक कभी न मिटने वाली याद है. मैं उस पल के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ.”

अब जब आदित्य भारत की पिचों पर अपना अंतरराष्ट्रीय जलवा दिखाने को तैयार हैं, तो उनके साथ सिर्फ क्रिकेट की महत्वाकांक्षा ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार तक फैला उनका पारिवारिक जुड़ाव और गहरी जड़ें भी साथ हैं.

कब से शुरू हो रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मुकाबला

न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारत आ गई है. दोनों टीमों के बीच यह सीरीज़ 11 जनवरी से शुरू होगी. पहला मैच वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस सीरीज़ में हिस्सा लेंगे. रोहित और विराट ने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ़ वनडे खेलते हैं. यह बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहला पुरुषों का इंटरनेशनल मैच होगा. 2024 में यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक महिला इंटरनेशनल मैच खेला गया था. यह स्टेडियम 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसमें 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है.