AUS vs ZIM: एडम जम्पा ने रचा इतिहास, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा, बड़ी उपलब्धि अपने नाम की

Adam Zampa Breaks Shane Warne Record: ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जम्पा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 18 सितंबर को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 82 रन से हराया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. जम्पा ने 9 ओवर में 62 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और शेन वॉर्न का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

इस मुकाबले में दो विकेट लेते ही जम्पा के वनडे क्रिकेट में 201 विकेट हो गए. उन्होंने 123 मैचों में 200 विकेट पूरे किए और ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में यह मुकाम हासिल करने वाले सबसे तेज स्पिनर बन गए. जम्पा ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा. वॉर्न ने 125 वनडे मैचों में 200 विकेट पूरे किए थे, जबकि जम्पा ने 123वें मैच में ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

दुनिया के स्पिनर्स की लिस्ट में जम्पा का बड़ा मुकाम

दुनिया में सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले स्पिनरों की बात करें तो जम्पा अब तीसरे स्थान पर हैं. सकलैन मुश्ताक ने केवल 104 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि राशिद खान ने 115 मैचों में 200 विकेट पूरे किए थे. वहीं, कुल मिलाकर सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम है. स्टार्क ने 102 मैचों में यह आंकड़ा छुआ था.

ऑलिवर पीक ने भी बनाया खास रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया की जीत में जम्पा के अलावा कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ और जोश हेजलवुड ने भी दो-दो विकेट लिए. युवा स्पिनर ऑलिवर पीक ने ब्रेंडन टेलर को आउट कर खास रिकॉर्ड बना दिया. 20 साल और 7 दिन की उम्र में विकेट लेने वाले पीक ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा स्पिनर बन गए, जिन्होंने वनडे में विकेट हासिल किया है. उन्होंने नाथन हौरिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 20 साल 155 दिन की उम्र में अपना पहला वनडे विकेट लिया था.