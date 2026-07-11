जब एडम गिलक्रिस्ट ने विश्व कप में की बेईमानी! 25 ग्राम की चीज से कर दिया ‘खेल’, श्रीलंका से छीनी ट्रॉफी

Adam Gilchrist Squash Ball Controversy: साल 2007 के वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खिताबी जंग हुई थी. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 53 रनों (DLS नियम) से हराया था. बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में खेले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो दिग्गज बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट रहे. उन्होंने अकेले के दम पर श्रीलंका के हाथों से ट्रॉफी छीन ली थी. दरअसल, एडम गिलक्रिस्ट ने खिताबी मुकाबले में 104 गेंद पर 149 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि उन पर बेईमानी के आरोप लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान एक खास ट्रिक का इस्तेमाल किया था. इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया. जानें क्या थी वो ट्रिक…

गिलक्रिस्ट की स्क्वैश बॉल ट्रिक

ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने फाइनल के मुकाबले में 25 ग्राम की स्क्वैश बॉल का इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने बाएं हाथ के दस्ताने के अंदर एक स्क्वैश बॉल छिपा रखी थी. इससे वह बल्ले पर मजबूत ग्रिप बना पा रहे थे. एडन गिलक्रिस्ट को यह ट्रिक उनके बैटिंग कोच बॉब म्यूलोमेन ने सिखाई थी, जिससे उनके निचले हाथ की गति में सुधार हो सके. जब भी स्क्वैश बॉल गिलक्रिस्ट के बल्ले से टकराते थी, तो वह वह दब जाती थी और तुरंत वापस आ जाती थी. जिससे शॉट के दौरान निचले हाथ की गति बढ़ जाती थी. इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके एडम गिलक्रिस्ट ने 149 रनों की तूफानी पारी खेल दी.

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गिलक्रिस्ट पर लगे बेईमानी के आरोप

फाइनल के मुकाबले में जब एडम गिलक्रिस्ट ने शतक लगाने के बाद अपना बैठ उठाकर ग्लव्स दिखाया, तो सभी की नजर उस पर पड़ी. ऑस्ट्रेलिया की टीम को ट्रॉफी जीतकर अपने घर लौट गई, लेकिन श्रीलंकाई फैंस के लिए एडम गिलक्रिस्ट एक विलेन बन गए. इसको लेकर श्रीलंका क्रिकट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ. ऐसा इसलिए, क्योंकि उस समय इसके लिए कोई नियम नहीं था.

कैसा रहा मुकाबला?

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन बारिश की वजह से मैच को 38 ओवर का कर दिया गया. ऑस्ट्रेलिया ने 38 ओवर में 4 विकेट खोकर 281 रन बनाए. इसमें एडम गिलक्रिस्ट की 149 रनों की तूफानी पारी के साथ मैथ्यू हेडन के 38 रन और कप्तान रिकी पोंटिंग के 37 रन शामिल रहे. इसके बाद फिर बारिश की वजह से श्रीलंका को 36 ओवर में 269 रन का टारगेट दिया गया. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका ने 36 ओवर में 215 रन ही बना पाई. श्रीलंका की ओर से सनथ जयसूर्या ने 63 रन बनाए, जबकि कुमार संगकारा 54 रनों की पारी खेली. इसके बावजूद श्रीलंका 53 रनों से मैच हार गई.