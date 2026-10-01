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Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड

अबू धाबी टी10 2026 के प्लेयर ड्राफ्ट में कई बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटरों को नई टीमें मिली हैं. नसीम शाह रॉयल डेजर्ट चैंपियंस, नूर अहमद एमिरेट्स ईगल्स और शादाब खान व मोहम्मद आमिर यूएई बुल्स से जुड़े हैं. अल्जारी जोसेफ अरेबियन एसेस और दासुन शनाका यास लायंस का हिस्सा बने.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 6:12:10 PM IST

अबू धाबी टी10 2026 के प्लेयर ड्राफ्ट में कई बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटरों को नई टीमें मिली हैं.
अबू धाबी टी10 2026 के प्लेयर ड्राफ्ट में कई बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटरों को नई टीमें मिली हैं.


अबू धाबी टी10 के 2026 सीजन से पहले हुए प्लेयर ड्राफ्ट में कई बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटरों को नई टीमें मिल गई हैं. नसीम शाह रॉयल डेजर्ट चैंपियंस, नूर अहमद एमिरेट्स ईगल्स और मोहम्मद आमिर व शादाब खान यूएई बुल्स का हिस्सा बने हैं. वहीं अल्जारी जोसेफ को अरेबियन एसेस, दासुन शनाका को यास लायंस, कुसल परेरा को एमिरेट्स ईगल्स और क्रिस जॉर्डन को रॉयल डेजर्ट चैंपियंस ने चुना. ड्राफ्ट में यूएई के कई खिलाड़ियों को भी जगह मिली है.

स्थानीय खिलाड़ियों में अलीशान शराफू अरेबियन एसेस, जबकि अयान अफजल खान और मोहम्मद वसीम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस के साथ जुड़े. हैदर रज्जाक एमिरेट्स ईगल्स, मोहम्मद रोहिद यूएई बुल्स और अनस टंडन यास लायंस में शामिल हुए. लुकमान फैसल, अवैस अली शाह, ध्रुव पराशर, हर्षित कौशिक, वाली मोहम्मद, आदित्य शेट्टी, हैदर अली और वृत्त्या अरविंद भी अलग-अलग टीमों का हिस्सा बने. इससे टूर्नामेंट में यूएई के स्थानीय खिलाड़ियों की मौजूदगी और मजबूत हुई है.

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अरेबियन एसेस और एमिरेट्स ईगल्स में बड़े नाम
अरेबियन एसेस ने टॉम कोहलर-कैडमोर, सैम बिलिंग्स, इमरान ताहिर, रिचर्ड ग्लीनसन, ड्वेन प्रिटोरियस और दुनिथ वेलालागे जैसे खिलाड़ियों को चुना. टीम में पहले से मोईन अली, आंद्रे रसेल और लियाम लिविंगस्टोन मौजूद हैं. एमिरेट्स ईगल्स ने एलेक्स हेल्स, केएस भरत, हसन नवाज और कुसल परेरा को जोड़ा, जबकि नूर अहमद, रेहान अहमद और अली रजा गेंदबाजी को मजबूत करेंगे.

बाकी टीमों ने भी बनाई मजबूत स्क्वॉड
रॉयल डेजर्ट चैंपियंस में नसीम शाह, महेष तीक्षणा, दुशमंथा चमीरा और क्रिस जॉर्डन जैसे खिलाड़ी शामिल हुए हैं. यूएई बुल्स ने आंद्रे फ्लेचर, ख्वाजा नफे, आजम खान और शादाब खान को चुना. यूनाइटेड टाइगर्स ने अजमतुल्लाह उमरजई, ओडियन स्मिथ और महेदी हसन को जोड़ा है. वहीं यास लायंस में जेम्स विंस, दासुन शनाका, टॉम मूर्स और अकील हुसैन जैसे खिलाड़ी शामिल हुए हैं. टूर्नामेंट के नए सीजन में इन टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा.

अरेबियन एसेस: मोईन अली*, आंद्रे रसेल*, लियाम लिविंगस्टोन*, अलीशान शराफू, मुहम्मद अरफान, टॉम कोहलर-कैडमोर, रिचर्ड ग्लीसन, सैम बिलिंग्स, पॉल वाल्टर, अल्ज़ारी जोसेफ, इमरान ताहिर, सलमान इरशाद, क्वेंटिन सैम्पसन, ड्वेन प्रीटोरियस, वृत्या अरविंद, इब्राहिम मसूद, अमशी डी सिल्वा, डुनिथ वेललेज

एमिरेट्स ईगल्स: रोवमैन पॉवेल*, शिमरोन हेटमायर*, ट्रेंट बोल्ट*, हैदर रज्जाक, लुकमान फैसल, डेविड विसे, नूर अहमद, एलेक्स हेल्स, केएस भरत, आकिफ जावेद, हसन नवाज, रेहान अहमद, अली रजा, क्रिस ग्रीन, हर्षित कौशिक, हिलाल अफगान, टोबी अल्बर्ट, कुसल परेरा

रॉयल डेजर्ट चैंपियंस: निकोलस पूरन*, फिल साल्ट*, शेरफेन रदरफोर्ड*, अली नसीर, अयान अफजल खान, मुहम्मद वसीम, नसीम शाह, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, ल्यूक वुड, गुलबदीन नैब, ब्रैंडन किंग, जेनिथ लियानाज, कीमो पॉल, ध्रुव पराशर, रायज़ल नादिर, तजिंदर सिंह ढिल्लों, क्रिस जॉर्डन

यूएई बुल्स: कीरोन पोलार्ड*, सुनील नरेन*, रोमारियो शेफर्ड*, मुहम्मद रोहिद, ताहिर जमान, एन्यूरिन डोनाल्ड, मुहम्मद आमिर, आंद्रे फ्लेचर, ख्वाजा नफे, नुवान तुषारा, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, मैक्स ब्रायंट, आजम खान, वली मुहम्मद, उदीश सूरी, ब्रैडली करी, शादाब खान

यूनाइटेड टाइगर्स: फखर जमान*, इफ्तिखार अहमद*, फहीम अशरफ*, जीशान नसीर, अवैस अली शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, सुफयान मोकिम, अब्बास अफरीदी, ओडियन स्मिथ, नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, हबीबुर रहमान सोहन, नूर उल रहमान, शमीम हुसैन, आदित्य शेट्टी, नूर उल्लाह अयूबी, पॉल वैन मीकेरेन, यासीन पटेल

यस लायंस: जेसन होल्डर*, डेविड विली*, एंड्रीज़ गौस*, अजय कुमार, अंश टंडन, जेम्स विंस, दासुन शनाका, ईशान मलिंगा, करीम जनत, संजय कृष्णमूर्ति, टॉम मूरेस, खुजैमा बिन तनवीर, ओबेद मैककॉय, कामिल पूरन, हैदर अली, मसूद गुरबाज़, आर्यन दत्त, अकील होसेन

Tags: Abu Dhabi T10 Leaguehome-hero-pos-5
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Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड

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Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड
Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड
Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड
Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड
Abu Dhabi T10 ड्राफ्ट में लगी सितारों की बोली, नसीम शाह समेत इन दिग्गजों को मिली नई टीम, देखें पूरा स्क्वॉड