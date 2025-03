भारत के सामने हेकड़ी दिखाने वाले अबरार ने कोहली से मांगी माफी, कहा विराट मेरे चाइल्डहुड हीरो

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को खेले गए मुकाबले के बाद पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए। हालांकि, यह चर्चा उनकी गेंदबाजी से ज्यादा शुभमन गिल को आउट करने के बाद उनके जश्न को लेकर थी। इस सेलिब्रेशन को लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी उन पर टिप्पणी की। हाल ही में अबरार अहमद ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली को लेकर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने कोहली के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

अबरार अहमद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें भारत और पाकिस्तान मैच के कुछ खास पल शामिल थे। इस कोलाज में एक फोटो वह भी थी, जब विराट कोहली उनके पास खड़े थे और उनकी पीठ थपथपाकर उनकी गेंदबाजी की सराहना कर रहे थे। विराट कोहली के इस खेल भावना वाले व्यवहार से प्रभावित होकर अबरार ने यह पोस्ट किया।

अपने पोस्ट में अबरार अहमद ने लिखा, “बचपन से जिनको देखकर क्रिकेट खेलना सीखा, उन्हीं विराट कोहली को गेंदबाजी करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उनकी सराहना के लिए मैं दिल से आभारी हूं। एक क्रिकेटर के रूप में उनकी महानता उनकी विनम्रता से मेल खाती है। चाहे मैदान पर हो या मैदान के बाहर, कोहली हमेशा प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं।”

Instagram post of Abrar Ahmed for the gesture by Virat Kohli ♥️

