शादी का झांसा देकर 3 साल तक…अभिषेक पोरेल पर लगा शोषण का आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

Abishek Porel: बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल एक विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि पेरोल ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए और बाद में अपना वादा पूरा करने से इन्कार कर दिया. शिकायत में मारपीट और आपराधिक धमकी के भी आरोप लगाए गए हैं.

यह शिकायत महिला और उसकी मां ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में संयुक्त रूप से दर्ज कराई.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपों के बाद जांच शुरू कर दी गई है. शिकायत के अनुसार, महिला ने दावा किया कि वह और पोरेल पिछले 3 साल से रिश्ते में थे. उसने आरोप लगाया कि पिछले साल उनके बीच समस्याएं शुरू हो गईं, जिसके बाद क्रिकेटर धीरे-धीरे दूर होने लगा. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि पोरेल ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन अब वह अपने वादे से पीछे हट गया है. उसने 23 वर्षीय क्रिकेटर पर शादी का भरोसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया. इन आरोपों के अलावा, महिला ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट और आपराधिक धमकी की घटना हुई.

पुलिस ने क्या कहा?

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि हमें शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है. दूसरी तरफ इस मामले पर पोरेल का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है. फिलहाल बेंगलुरु में मौजूद विकेटकीपर-बल्लेबाज ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि शिकायत का समय उनके हालिया क्रिकेट करियर की सफलता से जुड़ा है.

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अभिषेक पोरेल ने क्या कहा?

मीडिया में पोरेल के हवाले से कहा गया कि मैं अभी अच्छा खेल रहा हूं, इसलिए तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. बंगाल के क्रिकेटर ने यह भी कहा कि जब अधिकारी जांच का शुरुआती चरण पूरा कर लेंगे तो वह विस्तृत जवाब देंगे. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जब पुलिस जांच करेगी, तब मैं इस बारे में बात करूंगा. मैंने अभी तक पुलिस से बात नहीं की है.

दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं पोरेल

अभिषेक पोरेल 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा रहे हैं. हाल ही में हुए आईपीएल सीजन में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने फ्रेंचाइजी के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए. उन्होंने 2021-22 घरेलू सीजन के दौरान बंगाल के लिए फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और तब से 32 फर्स्ट-क्लास मैच और 23 लिस्ट-A मैच खेले हैं. पोरेल पहले यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के दौरों पर इंडिया-A टीम के साथ भी जा चुके हैं. आरोपों की जांच अभी जारी है.



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