शादी का झांसा देकर छात्रा से बनाए संबंध… कौन हैं क्रिकेटर अभिषेक पोरेल? हाईकोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

Abishek Porel Arrest Warrant: दिल्ली कैपिटल्स के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल विवादों फंस गए हैं. कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक पोरेल समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं. यह मामला बंगाल की मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा से कथित दुष्कर्म, और ब्लैकमैल करने से जुड़ा है. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने हुगली मगार थाने की पुलिस को आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए जाएं, जिससे पीड़िता की कथित आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल न हो सकें.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बंगाल की पीड़ित मेडिकल छात्रा ने अभिषेक पोरेल और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है. इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो भी बिना जानकारी के रिकॉर्ड किए. इसके बाद उन्हीं निजी वीडियोज के जरिए आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया. पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उसकी तस्वीरों को इंटरनेट पर वायरल करने की भी धमकी दी थी. पीड़ित छात्रा ने इस मामले में मगरा थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है.

🚨 Legal Trouble for Abishek Porel: High Court Orders Arrest🚨 – The Calcutta High Court has ordered that Delhi Capitals cricketer and Bengal Ranji Trophy player, Abishek Porel, should be apprehended wherever he is. – Additionally, his mobile phones and electronic devices… pic.twitter.com/LaTOqBFaZj — Cricket Central (@CricketCentrl) July 19, 2026

11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट ने पुलिस को 11 अगस्त को अभी तक की कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.

कौन हैं अभिषेक पोरेल?

बता दें कि अभिषेक पोरेल आईपीएल के स्टार खिलाड़ी हैं, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित चंदननगर के रहने वाले हैं. वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक को IPL 2026 के लिए 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 ही मैच खेलने का मौका मिला. पोरेल ने IPL 2026 में 4 मैच खेले, जिसमें सिर्फ 108 रन बनाए.

वहीं, अभिषेक पोरेल के नेटवर्थ की बात करें, उनकी कुल संपत्ति 8-12 करोड़ रुपये के बीच है. वह अभी तक सिर्फ आईपीएल से ही 8 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुके हैं. इसके अलावा वह घरेलू मैच फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसा कमाते हैं.