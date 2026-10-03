Home > खेल > ईशान किशन को मिली तवज्जो, तो नाराज हुए अभिषेक शर्मा, SRH छोड़ने की कर रहे बात, क्या है पूरा मामला?

ईशान किशन को मिली तवज्जो, तो नाराज हुए अभिषेक शर्मा, SRH छोड़ने की कर रहे बात, क्या है पूरा मामला?

अभिषेक शर्मा को लेकर आईपीएल 2027 से पहले बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी ईशान किशन को सौंपे जाने की संभावना से अभिषेक खुश नहीं हैं और वह टीम छोड़ने का विकल्प तलाश सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: October 3, 2026 12:40:19 AM IST

अभिषेक शर्मा छोड़ना चाहते हैं हैदराबाद की टीम.
अभिषेक शर्मा छोड़ना चाहते हैं हैदराबाद की टीम.


भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर आईपीएल 2027 से पहले बड़ी खबर सामने आई है. इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद से खुश नहीं हैं और फ्रेंचाइजी से अलग होने का रास्ता तलाश सकते हैं. 26 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक 2019 से ही सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े हुए हैं. अब कप्तानी को लेकर टीम की योजना उनके और फ्रेंचाइजी के बीच दूरी की वजह बताई जा रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, सनराइजर्स हैदराबाद अगले सीजन में ईशान किशन को टीम की कप्तानी सौंपने की तैयारी में है. आईपीएल 2026 की शुरुआत में भी ईशान ने टीम की कप्तानी की थी, क्योंकि पैट कमिंस देर से टीम से जुड़े थे. अगले साल बिजी शेड्यूल के कारण कमिंस के आईपीएल 2027 में खेलने पर भी सवाल हैं. ऐसे में ईशान को नियमित कप्तान बनाए जाने की संभावना है. बताया जा रहा है कि अभिषेक की खुद कप्तानी करने की इच्छा थी और इसी वजह से वह इस फैसले से खुश नहीं हैं.

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मुंबई, गुजरात और पंजाब की नजर अभिषेक पर?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स ने अभिषेक और सनराइजर्स के साथ बातचीत की है. दिल्ली कैपिटल्स का नाम भी संभावित विकल्प के तौर पर सामने आया है, क्योंकि अभिषेक के मेंटर युवराज सिंह अब दिल्ली की टीम के सेटअप का हिस्सा हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी टीम के साथ कोई ठोस डील सामने नहीं आई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभिषेक फिलहाल कप्तानी के बिना भी दूसरी टीम में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं.

सनराइजर्स ने खबर को बताया ‘सच नहीं’
हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के सीईओ के. शनमुगम ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इन खबरों को खारिज करते हुए इन्हें “सच नहीं” बताया है. ऐसे में अभिषेक के भविष्य को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है. अगर वह सनराइजर्स से अलग होकर आईपीएल 2027 की नीलामी में आते हैं, तो उनके प्रदर्शन को देखते हुए कई टीमों की नजर उन पर हो सकती है. आईपीएल 2026 में अभिषेक ने 550 से ज्यादा रन बनाए थे और सनराइजर्स को प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था.

Tags: abhishek sharma
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