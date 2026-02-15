टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो जारी, लगातार 2 मैच में शून्य पर हुए आउट; पाकिस्तानी कप्तान ने दिया था ये चैलेंज

IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत निराश किया और डक पर आउट हो गए. पाकिस्तानी कप्तान ने पहला ओवर खुद ही फेंका और अभिषेक को अपना शिकार बनाया है. अभिषेक ने चार गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोल सके. इतना ही नही वह इस टूर्नामेंट में अब तक खाता भी नही खोल पाए है. शर्मा इससे पहले USA के खिलाफ भी जीरो पर आउट हो गए थे. अब शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना खाता नही खोल पाए है.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले शर्मा बीमार थे और इस मैच के लिए वापस आए थे. हालांकि वह वापस आकर पूरी तरह से फ्लॉप रहे है.

पाकिस्तान के कप्तान ने किया था चैलेंज

आपको बता दे कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने खुद अभिषेक शर्मा को खेलाने की इच्छा जताई थी. सलमान ने कहा था कि, ‘मुझे सच में बहुत उम्मीद है कि वह (अभिषेक शर्मा) खेलेंगे, क्योंकि हम भारत की सबसे मजबूत टीम के खिलाफ खेलना चाहते है. मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही रिकवर हो जाएंगे.’

सूर्यकुमार यादव ने दिया था जवाब

जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पाकिस्तानी कप्तान के बयान के बारे में बताया गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि ‘अगर पाकिस्तान चाहता है कि अभिषेक शर्मा खेलें, तो वह खेलेंग.’

अभिषेक शर्मा का पेट खराब था

अभिषेक शर्मा पेट में इन्फेक्शन के कारण नामीबिया के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां मैच से ठीक एक दिन पहले उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. बीमारी के दौरान उनका लगभग 2 kg वजन कम हुआ था, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत अच्छी रही है.