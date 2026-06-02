Abhishek vs Babar: बाबर आजम ने अभिषेक शर्मा को छोड़ा पीछे? आंकड़े दे रहे गवाही, जानें कौन बेहतर

Abhishek Sharma vs Babar Azam: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की तुलना अक्सर विराट कोहली से की जाती है. विराट कोहली के बाद अब बाबर आजम (Babar Azam) की तुलना भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से की जा रही है. अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पिछले 2 सालों में विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा दिखाया है. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज बाबर आजम लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं.

बाबर आजम ने हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं, अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में अपने बल्ले का दम दिखाया था. इस बीच एक ऐसा वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. दरअसल, साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर आजम ने अभिषेक शर्मा के बराबर ही रन बनाए हैं.

बाबर आजम बनाम अभिषेक शर्मा

साल 2026 में भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने कुल 28 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 28 पारियों में 202.74 के स्ट्राइक रेट से 886 रन बनाए हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा के बल्ले से 1 शतक और 8 अर्धशतक आए हैं. उनका औसत भी 34.07 का रहा है. वहीं, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने इस साल अभी तक ने 27 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान बाबर आजम ने 25 पारियों में 130.87 की स्ट्राइक रेट से 886 रन बनाए हैं. इसमें 5 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं. बाबर आजम का बल्लेबाजी का औसत 46.63 रहा है. आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि बाबर आजम ने कम पारियों में ही अभिषेक शर्मा के बराबर रन बनाए हैं.

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किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स?

साल 2026 में टी20 क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में अभिषेक शर्मा काफी आगे हैं. अभिषेक शर्मा ने अपने 886 रनों में ज्यादातर रन बाउंड्री से बटोरे हैं. उन्होंने कुल 66 छक्के लगाए हैं, जबकि 82 चौके जड़े हैं. वहीं, बाबर आजम ने सिर्फ 19 छक्के लगाए हैं, लेकिन वह चौके के मामले में अभिषेक से थोड़ा आगे हैं. बाबर आजम ने कुल 84 चौके लगाए हैं, जो अभिषेक शर्मा से सिर्फ 2 ज्यादा हैं.

फैंस का रिएक्शन

बाबर आजम बनाम अभिषेक शर्मा के इन आंकड़ों को देखकर फैंस के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यह सचमुच पोलॉर्वेस है, टी20 में कौन बेहतर है? छक्के और स्ट्राइक रेट सबसे महत्वपूर्ण हैं. टी20 के लिए अंक तो यही हैं.’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जमीन आसमान का फर्क है. अभिषेक के इस साल डक आए, फिर भी रिकॉर्ड्स बेहतर हैं.