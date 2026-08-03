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233 रन, 25 छक्के और 15 चौके! खराब फॉर्म के बीच अभिषेक शर्मा का आया तूफान, 91 गेंदों में ठोकी डबल सेंचुरी.

इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट मैच में 91 गेंदों में 233 रन ठोक डाले. 25 छक्कों से सजी इस तूफानी पारी के बारे में विस्तार से पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: August 3, 2026 12:08:16 AM IST

इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट मैच में 91 गेंदों में 233 रन ठोक डाले
इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट मैच में 91 गेंदों में 233 रन ठोक डाले


अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर मैच में एक धमाकेदार पारी खेलकर तहलका मचा दिया है. उन्होंने अमृतसर सीनियर टीम की तरफ से खेलते हुए तरनतारन के खिलाफ सिर्फ 91 गेंदों में 233 रनों की तूफानी पारी खेली. 256.04 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में उनके बल्ले से 15 चौके और 25 गगनचुंबी छक्के निकले. इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज का यह जबरदस्त रूप ऐसे वक्त पर देखने को मिला है, जब वे इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस मैच के स्कोरकार्ड और बल्लेबाजी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

अभिषेक की इस आतिशी पारी के दम पर उनकी टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 533 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.

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ICC की T20I रैंकिंग में नंबर 1 से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंचे इस बल्लेबाज का हालिया जिम्बाब्वे दौरा बेहद निराशाजनक रहा. वे तीन पारियों में सिर्फ 3.66 की मामूली औसत से महज 11 रन ही बना सके. वैसे यह सिर्फ एक सीरीज की बात नहीं है, उनका यह खराब दौर पिछले कुछ महीनों से लगातार चला आ रहा है.

अगर हालिया आंकड़ों पर नजर डालें, तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पांच T20I मैचों में 26.2 की औसत से 131 रन बनाए थे. वहीं आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में 24.5 की औसत से 49 रन ही जोड़ सके. पिछली 10 T20I पारियों की बात करें, तो उनके बल्ले से सिर्फ एक फिफ्टी निकली है.

लेकिन रनों की कमी से भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वे जिस तरह से आउट हो रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों मैचों में उन्हें ब्लेसिंग मुजराबानी ने ही पवेलियन का रास्ता दिखाया. पहले मैच में, अभिषेक ने ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर बल्ला घुमाया और बाउंड्री पर आसान सा कैच दे बैठे.

दूसरे मैच में, उछाल लेती गेंद को छेड़ने के चक्कर में बैकवर्ड पॉइंट पर सीधे कैच थमा दिया. और तीसरे मैच में, एंगल के खिलाफ रूम बनाकर खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई, जिसके बाद वे निराशा में सिर हिलाते हुए बाहर चले गए.

भले ही शॉट्स अलग थे, लेकिन गलती एक ही थी. ऑफ स्टंप से बाहर जाती तेज गेंदों के सामने वे बिल्कुल भी सहज नजर नहीं आए. ध्यान देने वाली बात यह है कि सामने ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे थी. जिस सीरीज को अभिषेक का आत्मविश्वास वापस लौटाने का मौका माना जा रहा था, उसने उल्टे उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं.

जिम्बाब्वे की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी. उन्होंने पारी की शुरुआत सिकंदर रज़ा की ऑफ-स्पिन से कराई—ठीक उसी तरह की गेंदबाजी जिसने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी अभिषेक को खासा परेशान किया था. और जब वे स्पिन से बचे, तो मुजराबानी ने अपनी रफ्तार से काम तमाम कर दिया.

यह गिरावट उनके आंकड़ों में भी साफ दिखाई देती है.

T20 वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक का औसत 37.05 और स्ट्राइक रेट लगभग 195 का था. लेकिन उसके बाद से उनका औसत गिरकर 19.4 पर आ गया है, जबकि स्ट्राइक रेट भी घटकर 165 रह गया है.

फिलहाल वे मैदान पर थोड़े असमंजस में दिखाई दे रहे हैं. जिस आक्रामक अंदाज के लिए वे जाने जाते थे, वह धार थोड़ी कम हुई है, और जिस निरंतरता (consistency) की उनसे उम्मीद की जा रही थी, वह अभी तक नजर नहीं आई है.

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